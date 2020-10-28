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Ankara'da korkutan patlama! Ekipler bölgede

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi.

Güncel / 28 Ekim 2020 Çarşamba 09:13
Ankara'da korkutan patlama! Ekipler bölgede

Başkent Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binada doğal gaz patlaması yaşandı.

Patlama sonucu yaralananlar olurken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mamak Kutlu Mahallesi 464. Sokak'taki bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Patlamanın etkisiyle yan dairenin duvarı yıkılırken binadaki 4 dairede hasar meydana geldiği, çevredeki binaların da camlarının kırıldığı görüldü.

Doğal gaz kaçağı
İlk belirlemelere göre doğal gaz kaçağı nedeniyle meydana geldiği öğrenilen patlamada ev sahibi Cihan Kuru, evde bulunan Murat Özdemir ve ismi öğrenilemeyen bir kadın hafif yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Olay yerine gelen bomba uzmanları dairede inceleme yaparken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Murat Özdemir

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