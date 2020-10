ABD medyası yazdı! İşte Mesut Özil'e yapılan Çin işkencesi!

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre her şey, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Sincan'da yaşananlarla ilgili tweet atmasıyla başladı. Çin'in tepkisini çeken bu paylaşım sonrası Özil, ülkenin en büyük sosyal ağı Weibo'daki 6 milyon takipçisi ve 50 bin kayıtlı hayran kitlesini böylece kaybetti. Artık Çin'de oynaması mümkün değildi. Hatta sahipleri Çinli olan bir kulüp veya sponsorlar için bile çok tehlikeli biri haline geldi.



KENDİ GÖREVİ OLDUĞUNA İNANIYOR



Özil tüm bunların farkındaydı ve yine de kararlıydı. Sincan'da yaşananlara öfkeleniyor, belgeseller izliyor, haberleri inceliyordu. Danışmanlarının kendini uyarmasına rağmen, Müslüman ülkelere müdahale etmeleri için baskı yapmanın kendi görevi olduğuna inanıyordu.



OYUNLARDAN 'AVATAR'I BİLE SİLİNDİ



Mesut Özil'in tweet'inin ardından bir anda her şey değişti. Paylaşımından birkaç gün sonra Premier Lig'in Çin'deki yayıncıları CCTV ve PP Sports Arsenal maçını yayınlamayı reddetti. Arsenal'in maçını yayınlamayı yeniden kabul ettiklerinde ise bu kez Özil'in adını söylemeyi reddettiler. Arsenal kulübü, Çin sosyal medya platformundan Özil'in paylaşımının 'Oyuncunun kendi görüşü olduğu'na dair bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Öyle ki yıldız oyuncunun 'avatar'ı video oyunlarından bile kaldırıldı. Çin'de ismini internette arayınca hata veriyor, Mesut Özil ismi her yerden siliniyordu.



PREMIER LİG İÇİN DE SORUN



Özil'in 20 milyon takipçisine yaptığı paylaşım sadece Arsenal için değil, İngiltere Premier Lig için de sorun oldu. Arsenal yöneticileri, Özil'i siyasi açıklamalardan kaçınmaya çağırdı. Arsenal'in, Çin yeni yılını kutlamak için gönderdiği ürünlerden bile ismi çıkarıldı. Pandemi nedeniyle maaşında kesinti yapılmasını da kabul etmeyen Özil, hedefteki isim haline geldi.



MAAŞTA İNDİRİMİ REDDETTİ



Mesut Özil'in Arsenal'de istenmeyen adam ilan edilmesinin bir sebebi de teknik direktör Mikel Arteta'nın pandemi nedeniyle oyuncularından ücretlerinde indirime gitme çağrısı oldu. Tüm futbolcular yüzde 12.5'luk maaş kesintisini imzalarken Özil, kulüpten dışlanmak pahasına indirimi kabul etmedi. Özil, Londra'yı terk etmek istememesine rağmen kulüp tarafından satış listesine kondu. Yaz boyunca transfer fırsatı olmasına rağmen, hiç bir teklif yıldız futbolcuya cazip gelmedi. Son durumu geçen hafta netleşen Özil, Arsenal tarafından ne Premier Lig ne de Avrupa Ligi kadrosuna yazıldı. Bu karara tepki gösteren Özil, devre arası transfer olana kadar futboldan uzak kalacak.