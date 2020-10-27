AK Parti MYK toplantısı iptal edildi!

Son dakika haberine göre; Bugün AK Parti genel merkezinde gerçekleştirilen MKYK toplantısının ardından yapılacağı duyurulan MYK toplantısı iptal edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 19.00’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.