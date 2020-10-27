AK Parti MYK toplantısı iptal edildi!

Son dakika haberine göre; Bugün AK Parti genel merkezinde gerçekleştirilen MKYK toplantısının ardından yapılacağı duyurulan MYK toplantısı iptal edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 19.00’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.
Son dakika haberine göre; Bugün AK Parti genel merkezinde gerçekleştirilen MKYK toplantısının ardından yapılacağı duyurulan MYK toplantısı iptal edildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 19.00’da Putin’le görüşmesi planlanıyor.
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