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Zuckerberg'e çağrı yaptılar! Derhal yasaklanmalı!

Pakistan Başbakanı İmran Han sosyal medya platformu Facebook’a yönelik yayımladığı açık mektupta, şirketten Facebook’ta İslam karşıtı içerikleri yasaklamasını istedi.

Teknoloji / 26 Ekim 2020 Pazartesi 18:08
Zuckerberg'e çağrı yaptılar! Derhal yasaklanmalı!

Pakistan Başbakanı İmran Han sosyal medya platformu Facebook’a yönelik yayımladığı açık mektupta, şirketten Facebook’ta İslam karşıtı içerikleri yasaklamasını istedi.

Pakistan Başbakanı Han, Twitter hesabından paylaştığı mektupta, artan İslam karşıtlığının aşırılık yanlısı grupları ve dünya genelinde şiddeti arttırdığını ifade etti. Han, mektubunu, Facebook kurucusu ve sahibi Mark Zuckerberg'e hitaben yazdı.

Han, Facebook’a yönelik, “Sizden, tıpkı soykırım konusunda yaptığınız gibi İslam’a karşı nefret paylaşımları ve İslamofobik mesajları yasaklamanızı istiyorum” ifadelerini kullandı. Pakistan Başbakanı, kişilerin başkalarını rahatsız eden paylaşımlarda bulunamamaları gerektiğini belirtti.

FACEBOOK'TAN CEVAP GELDİ

İmran Han’ın açık mektubuna Facebook şirketi sözcüsünden yanıt geldi. Sözcü, Reuters Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Nefret söylemi içeren mesajları fark eder etmez kaldırıyoruz ve bu konuda çalışıyoruz” dedi.

Facebook’un açıkladığı son rapora göre Aralık 2019 itibariyle Pakistan, Rusya’nın ardından en çok içerik silinmesi başvusuru yapılan ikinci ülke.

Facebook yetkilileri, Pakistan’dan gelen başvuruların genel olarak İslam diniyle ilgili paylaşımları kapsadığını belirtiyor.

MEKTUPTA FRANSA'YA ATIFTA BULUNULDU

Pakistan Başbakanı İmran Han, yayımladığı açık mektubunda Fransa’da son günlerde yaşanan olaylara da atıfta bulundu. Han, İslam’ın terörle bağdaştırıldığını ve yapılanların İslam dinine saldırı olduğunu ifade etti.

Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) atfedilen karikatürlerinin Fransa’da yayımlanmasına tepki gösteren Han, bunun kutuplaşma ve ayrışmayı daha da derinleştireceği ve Fransa’da Müslümanlar'ın daha da marjinelleşmesine neden olacağı uyarısında bulundu.

MACRON'A SERT TEPKİ!

Pakistan Başbakanı, Pazar günü yaptığı açıklamalarda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un tavrına da büyük tepki göstermişti. Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Han, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürlerin paylaşılmasını teşvik ettiğini, bu şekilde kendi halkı içerisindeki Müslümanlar'ı da kışkırttığını dile getirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın İslam hakkındaki yorumları, Türkiye'yle Fransa arasında da gerginliğe neden olmuştu.

FransaPakistan

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