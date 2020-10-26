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CHP'li Veli Ağbaba'dan kırpılmış video ile algı operasyonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan İl Kongresi için gittiği Malatya’da vatandaşlara otobüsten hitap etti. Erdoğan'ın burada bir esnafla gerçekleştirdiği diyaloğun videosunu kesip biçen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Sözcü gibi CHP yandaşı medya, kırpılmış video üzerinden algı operasyonuna soyuldu. Görüntülerin tamamı izlendiğinde CHP'li trollerin iddiasının gerçek olmadığı açıkça görülüyor.

Siyaset / 26 Ekim 2020 Pazartesi 15:10
CHP'li Veli Ağbaba'dan kırpılmış video ile algı operasyonu!
Video için tıklayın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan İl Kongresi için gittiği Malatya'da vatandaşlara otobüsünten hitap etti ve ikram olarak çay dağıttı.

   

KIRPILMIŞ VİDEO ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU
CHP'nin bazı vekillerinin de aralarında bulunduğu bir kesim, Erdoğan'ın Malatya'da gerçekleştirdiği ziyaret üzerinden algı operasyonuna soyundu.  

  

Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı'nın Erdoğan'a 'Çiftçiyi toprakla tekrar barıştırdınız, şahsınızda tüm ekibinize şükranlarımı sunuyorum' şeklindeki sözlerini ve servisçilerin pandemi döneminde verilen 50 bin liralık kredi desteği için teşekkürünü videodan kesen güruh, 'Erdoğan 'eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnafa 'keyif çayı iç' diye yanıt verdi' şeklinde yalana sarıldı.  

  

Kesip biçilen videonun tamamı, CHP trollerinin iddiasının bir iftiradan ibaret olduğunu, diyaloğun daha uzun ve kapsamlı olduğunu, Erdoğan'ın sözlerinin bağlamından koparıldığını gözler önüne serdi.

Recep Tayyip Erdoğan

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