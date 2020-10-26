CHP Gençlik kolları başkan yardımcısına tepkiler çığ gibi!

CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, bugün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi öncesi rezil bir paylaşımda bulundu. Kılınç'ın 'Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim' cümleleriyle başlayan ve galiz küfürlerle devam eden ifadelerini kullandığı paylaşımı büyük tepki çekti.



SKANDAL PAYLAŞIM



Süper Lig'in 6. haftasında bugün Fenerbahçe'nin, sahasında Trabzonspor'u konuk ettiği maç öncesi CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç'tan, Trabzon'u hedef alan skandal bir paylaşım geldi.



Kılınç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki 'ilaydaakilinc' adlı hesabından Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik ağır hakarette bulundu. Bir grup taraftarın tribünden açtığı 'Trabzon şehri yer yüzünden silinsin' yazılı fotoğrafı paylaşan Kılınç 'Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim. Sana şehir diyenin a… s…' şeklinde rezil ifadeler kullandı.



Paylaşımın ardından Twitter'da İlayda Kılınç ve CHP'ye yönelik sert tepkiler geldi. Gelen tepkiler üzerine İlayda Kılınç'ın hesabını kapattığı görüldü.







REZİL PAYLAŞIMA SERT TEPKİ



AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu: 'Ey CHP başkan yardımcısı makamı verdiğiniz şu şeylerinize bir ayar verin. O pis holigan ağzı ile Trabzon'u lekelerim sanmasın'



Avukat Mücahit Birinci: 'Trabzon'lu hemşehrilerime dil uzatmak kimsenin hakkı da, haddi de değildir!'



CHP Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı: 'İlayda Kılınç hakkında yarın itibariyle disiplin soruşturulması başlatılacaktır. CHP Isparta İl Başkanlığı olarak kabul edilemez bu üsluba ilişkin herkesten özür diliyoruz'



CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, bugün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi öncesi skandal bir paylaşımda bulundu. Kılınç'ın 'Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim' ifadelerini kullandı.



AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu; CHP Genel Merkezi'ne uyarıda bulundu ve 'Ey CHP başkan yardımcısı makamı verdiğiniz şu şeylerinize bir ayar verin' dedi. CHP Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı da, İlayda Kılınç hakkında disiplin soruşturulması başlatılacağını açıkladı ve 'CHP Isparta İl Başkanlığı olarak kabul edilemez bu üsluba ilişkin herkesten özür diliyoruz'



AYVAZOĞLU: 'EY CHP MAKAMI VERDİĞİNİZ ŞU ŞEYLERİNİZE BİR AYAR VERİN'



AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu: 'İtler istiyor diye aslanlar ölmez! Trabzon da Türkiye'dir yıkılmaz! Edep makamını es geçen bu `tür` için birşeyler yapılmalı! Ey CHP başkan yardımcısı makamı verdiğiniz şu şeylerinize bir ayar verin. O pis holigan ağzı ile Trabzon'u lekelerim sanmasın.'







'TRABZON'LU HEMŞEHRİLERİME DİL UZATMAK KİMSENİN HAKKI DA, HADDİ DE DEĞİLDİR!'



Avukat Mücahit Birinci: 'Trabzonlu hemşehrilerime küfür eden, şehir yıkılsın diye saçma sapan bir tweet atan CHP bilmem nerenin bilmem neresi başkan yardımcısını kınıyorum! Trabzon'lu hemşehrilerime dil uzatmak kimsenin hakkı da, haddi de değildir!'







HALICI: 'DİSİPLİN SORUŞTURULMASI BAŞLATILACAK. HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUZ'



CHP Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı, İlayda Kılınç hakkında disiplin soruşturulması başlatılacağını açıkladı ve herkesten özür diledi.

