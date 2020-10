CHP'de kazan kaynıyor!

Muhalefette birbiri ardına ortaya çıkan krizler düşündürüyor. Son günlerde gündemin bir numaralı maddesi haline gelen ve sansasyon yaratan İyİ Parti'deki FETÖ tartışmasının ardından şimdi de CHP'de parti içi polemikler gündeme geldi. CHP anket sonuçlarında çakıldı. Yükseliş bir kenara yaşanan düşüş CHP'li Gürsel Tekin'in gündeminde. Tekin, son 18 ayda binlerce CHP üyesinin istifa ettiğini belirterek, 'Kriz var ve muhalefetten oy artışı olmuyorsa demek ki bir sorun var.' dedi.



Tekin, Milliyet'e yaptığı açıklamada güven duyulan anketlere bakıldığında hoşa gitmese de CHP'nin oy kaybettiği sonucunun çıktığını belirtirken, 2020 yaz dönemi başlangıcından bugüne kadar geçen beş ayda yüzde 7'ye yakın bir oy kaybının söz konusu olduğunu kaydetti.



'MİLLET İTTİFAKI NEDEN OYUNU ARTIRAMIYOR?' DİYE SORDU



Türkiye'nin mevcut tablosunu, 'Kovid-19 salgını tüm şiddetiyle sürüyor. Esnaf, çiftçi, memur, işçi, işveren kime bakarsanız dertli' sözleriyle değerlendiren Tekin, 'Peki ana muhalefet CHP ve içinde bulunduğu Millet ittifakı neden oyunu artıramıyor?' diye sordu. Tekin, şöyle devam etti:



'CHP BAKKAL DEĞİL'



'Her yerde kriz var ve muhalefetten oy artışı olmuyorsa demek ki bir sorun var. 2023'te ilk kez oy kullanacak Z Kuşağı mensubu gençlerin yüzde 78'i hiçbir partinin yeterli politika üretmediğini söylüyor. Z Kuşağı'nın oyunu almak için ne yapıyoruz? Son 18 ayda binlerce CHP üyesi istifa etti. Neden? 'Yollarını ayıran fedakar yol arkadaşımıza gidelim gönüllerini alalım' diyorum, kimseden ses yok. 'Giden var, gelen var' deniyor. CHP bakkal dükkanı değil. Giden yol arkadaşımız. Derdini dinlemek, gönlünü almak zorundayız. Bir kişiyi bile kaybedecek lüksümüz yok. Genel Merkez bu noktada inisiyatifi alıp görevini yerine getirmeli. İktidar gerilerken oyumuz artmıyorsa ne zaman oyumuz artacak? Çalışmıyorsak, yorulmuyorsak seçim kaybetmeye mahkum oluruz. Bu uygun şartlarda önümüzdeki seçimleri kaybedersek bunun hesabını kimseye veremeyiz. Dünyayı yeniden keşfedecek değiliz. Milletin gönlünü alacaksınız. Tıpkı yerel seçimlerde olduğu gibi.'



'GENEL MERKEZ'DE OTURARAK ZAFER ELDE EDİLMEZ'



'Muhalefetin umut olması lazım. Genel Merkez'de oturarak zafer elde edilmez. Neden oy kaybediyoruz araştırılmalı. İktidarın yanında, en katı seçmenin olduğu yerlerde iyi oy oranına ulaştık. Demek ki vatandaşın CHP'nin kurumsal kimliği ile sorunu yok. Başka sorun varsa tespit edilmesi lazım' diye konuştu.



'KARARSIZLAR EN BÜYÜK PARTİ'



Siyaseti teraziye benzeten Tekin, 'Terazinin bir kefesi inerken, diğeri çıkar. Eğer her ikisi de iniyorsa, büyük tehlikedir. Siyasetçilerin başta muhalefetin kendine bunu dert edinmesi lazım. Bugün Türkiye'nin en büyük partisi 'kararsızlar partisi'. Vatandaşa ders vermeyecek, ders alacağız. Çünkü vatandaş her şeyi, biliyor, yaşıyor' dedi.



'KAVGA EDENE KIZ VERMEZLER'



CHP'nin iktidarı için umutlu olduğu dile getiren Tekin, 'CHP ve Millet İttifakı böylesi bir dönemde kendisini, Türkiye'nin geleceği ile ilgili bu sıkıntıların neden çekildiği, ekonomik krizi yalın dille halka anlatmalı' dedi. Parti için kavgalara son verilmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, söyle konuştu:



'Parti içi meseleler, kavgalar; vatandaş bunları duymak istemiyor. Sokağa inin, gerçek sokakta. Öyle 'genel merkezdeyiz, TBMM'deyiz' demekle olmuyor. Vatandaş TBMM'nin vatandaşa çare olmadığını biliyor. Millet İttifakı tarihi dönem içinde. Bundan iyi fırsat mı olur? CHP'nin ciddi projeleri var. Sayın Genel Başkanımız kurultayda çok önemli 13 madde açıkladı. Ne yazık ki hiçbiri konuşulmadı. Kim kimi kesmiş, çizmişle meşgul olursanız, vatandaş size sırtını döner. Kurultay bitti gitti. Sonraki tartışmayı hele hele yöneticilerin kendileri yaratıyorsa bu partiye büyük zarar verir, veriyor. Anadolu çocuğuyuz kavga edene kız vermezler. Planlı, programlı, stratejik çalışmalıyız. Anketlerle kavga edip seçim kazanmayı düşünmek, kurmay heyetinle kavga edip savaş kazanmayı düşünmek gibidir. Kendimize sahte bir dünya kurup içinden zafer çıkartamayız. Zafere giden yol gerçekleri kabul edip, çalışmakla başlar.'