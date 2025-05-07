Kabus gecesinde korkunç saldırı! Terörist kampı dediler camiyi bombaladılar: İşte Hint savaş uçaklarının saldırı anı

Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki 'hedeflere' karşı askeri operasyon başlattığını bildirdi. Hindistan Basın Bilgi Bürosundan (PIB) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ordunun, Pakistan ve ülkenin kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki 'hedeflere' karşı askeri operasyon başlattığı ifade edildi.9 bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, 'Pakistan askeri tesislerinin hedef alınmadığı' savunuldu. Açıklamada, Pahalgam'daki saldırı sonrasında bu adımların atıldığı ve 'sorumlulardan hesap sorulacağı' kaydedildi.Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Çok yaşa Hindistan.' ifadesini kullandı. Hindistan ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin idaresindeki Cammu Keşmir'in Pakistan sınırına yakın Bhimber Gali bölgesinde Pakistan'ın silah ateşlediği belirtildi.Açıklamada, Pakistan'ın bu eylemle 'Ateşkes Anlaşmasını' ihlal ettiği savunularak, 'ölçülü şekilde karşılık verileceği' vurgulandı. Öte yandan, Hint basınında yer alan haberlerde ismi belirtilmeyen kaynaklar, 'her türlü ihtimale karşılık vermek amacıyla' tüm hava savunma birliklerinin Hindistan-Pakistan sınırı boyunca aktif hale getirildiğini ifade etti.Kaynaklar, saldırıların Pakistan topraklarına girilmeden düzenlendiğini anlattı. NDTV kanalının haberine göre, Hindistan'ın Pakistan'a saldırısında Fransız yapımı Hammer güdümlü bomba ve 'Scalp' seyir füzeleri kullanıldığı kaydedildi. Söz konusu olayın ardından Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar Havaalanının sivil uçakların uçuşlarına kapatıldığı bildirildi.Hindistan'dan ateşlenerek ülkedeki pek çok noktaya isabet eden füzelerin cami ve sağlık kliniklerine zarar verdiğini belirten Chaudhry, Bahawalpur Camisi'ne düzenlenen füze saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin de yaralandığını kaydetti.Ortaya çıkan yeni görüntülerde Hindistan savaş uçaklarının sivil bölgelerdeki camiyi nasıl hedef aldığı görüntülendi.Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesine saldırdı. Muzafferabad kentinde bulunan Bilal Cami, Hindistan'ın saldırısında yıkıma uğradı.Hindistan'ın sivil bölgelere yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, yaralı sayısının da 46'ya yükseldiğini açıklandı.