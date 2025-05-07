Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Sokak röportajları yaparak dijital dünyada adını duyuran Arif Kocabıyık, AK Parti'yi hedef alan söylemleri ile birçok kez tepkilerin hedefi oldu.Geçtiğimiz aylarda da CHP'li belediyelere ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunun yapıldığı gün gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Kocabıyık, tekrar karakolluk oldu.GÖZALTINA ALINDIKocabıyık, sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli söylemleri nedeniyle Antalya'da gözaltına alındı.CUMHURBAŞKANINA HAKARET ETTİEmniyet Genel Müdürlüğü, Kocabıyık'ın gözaltına alınmasına ilişikn şu duyuruyu yaptı:"Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 kullanıcı umuzlu hesap yöneticisi A. K., bir röportaj sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle, Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."MUHALEFET FONLUYOR MUArif Kocabıyık, CHP ve İyi Partili belediyelerden iş aldığı iddialarıyla zaman zaman gündem oluyor.Sosyal medyada "Bankamatik faresi" olarak da bilinen Arif Kocabıyık, YouTube'da röportajlar yapmaya devam ediyor.