WhatsApp'a beklenen özellik geliyor! Sohbetler artık sıradan olmayacak

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, sohbet ekranlarını kişiselleştirecek yeni bir özelliği test etmeye başladı.WABetaInfo'nun ortaya çıkardığı bilgilere göre WhatsApp'ın Android sürümünün son beta versiyonunda, kullanıcıların yapay zeka desteğiyle özel duvar kağıtları oluşturabilecekleri yeni bir araç test ediliyor. Araca doğrudan ayarlarda bulunan 'Sohbet Temaları' bölümü üzerinden ulaşılabilecek.Meta'nın yapay zeka teknolojisi Meta AI ile çalışan sistem, verilen metin komutlarına göre uygun boyutta ve çözünürlükte duvar kağıtları tasarlayacak. Kullanıcılar görselleri tek tıkla sohbet arka planı olarak ayarlayabilecek.Yeni özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.