Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi
Motorin fiyatları güncellendi. Brent petroldeki düşüş sonrasında LPG'ye indirim gelmişti. Gece yarısı tabela değişti ve motorin fiyatı indirim sonrasında değişti. İşte 7 Mayıs 2025 benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları...
Petrol fiyatlarından düşüş, motorin fiyatına indirim olarak yansıdı. 7 Mayıs Çarşamba gecesi 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere motorine yaklaşık 1,29 TL indirim yapıldı.
MOTORİN FİYATI NE KADAR OLDU?
Motorin, dün İstanbul'da 45,41 TL'ye, Ankara'da 46,22 TL'ye, İzmir'de 46,56 TL'ye satılıyordu. Gece yarısı gelen indirim sonrasında motorin fiyatı İstanbul'da 44,20 TL'ye, Ankara'da 45,02 TL'ye, İzmir'de 45,35 TL'ye geriledi.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.18 TL
Motorin litre fiyatı: 44,1 TL
LPG litre fiyatı: 27.39 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.03 TL
Motorin litre fiyatı: 43,98 TL
LPG litre fiyatı: 26.79 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.79 TL
Motorin litre fiyatı: 44,91 TL
LPG litre fiyatı: 27.29 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.15 TL
Motorin litre fiyatı: 45,25 TL
LPG litre fiyatı: 27.24 TL