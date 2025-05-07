Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi

Petrol fiyatlarından düşüş, motorin fiyatına indirim olarak yansıdı. 7 Mayıs Çarşamba gecesi 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere motorine yaklaşık 1,29 TL indirim yapıldı.Motorin, dün İstanbul'da 45,41 TL'ye, Ankara'da 46,22 TL'ye, İzmir'de 46,56 TL'ye satılıyordu. Gece yarısı gelen indirim sonrasında motorin fiyatı İstanbul'da 44,20 TL'ye, Ankara'da 45,02 TL'ye, İzmir'de 45,35 TL'ye geriledi.Benzin litre fiyatı: 45.18 TLMotorin litre fiyatı: 44,1 TLLPG litre fiyatı: 27.39 TLBenzin litre fiyatı: 45.03 TLMotorin litre fiyatı: 43,98 TLLPG litre fiyatı: 26.79 TLBenzin litre fiyatı: 45.79 TLMotorin litre fiyatı: 44,91 TLLPG litre fiyatı: 27.29 TLBenzin litre fiyatı: 46.15 TLMotorin litre fiyatı: 45,25 TLLPG litre fiyatı: 27.24 TL