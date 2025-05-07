FBI'dan telefon kullanıcılarına uyarı! Metin dolandırıcılığına dikkat edin

FBI ve Louisiana polisi, iOS ve Android kullanıcılarını Çinli çeteler tarafından gönderildiği belirtilen tehlikeli kısa mesajlar konusunda uyarıyor.Bu yeni ve hızla büyüyen dijital dolandırıcılık türü, 'Oops, Wrong Number' yani 'Yanlış Numara Dolandırıcılığı' olarak adlandırılıyor ve eski tip geçiş ücreti veya teslim edilmemiş paket gibi bahanelerle para talep eden dolandırıcılıklardan farklı bir yöntem izliyor.Bu yöntemde dolandırıcılar, hedefledikleri kişiye aslında başka birine (kurbana değil) hitaben yazılmış gibi görünen bir mesaj gönderiyor; bu mesaj bir iş toplantısı, doktor randevusu veya dostça bir buluşma hakkında olabiliyor.Saldırganlar, kurbanın 'Üzgünüm, yanlış numara' şeklinde yanıt vermesini bekleyerek dostça bir sohbet başlatmayı amaçlıyor.Bu sohbet ilerledikçe dolandırıcı, kurbanla bir arkadaşlık veya romantik bir ilişki kurmaya çalışarak güvenini kazanmayı hedefliyor.Gretna Polis Departmanı'na göre, bu tamamen kurbanın gardını düşürmek ve kripto para yatırımı gibi dolandırıcılıklarına daha kolay kanmasını sağlamak için tasarlanmış bir hile.Bu 'Yanlış Numara Dolandırıcılığı' gibi sosyal mühendislik saldırılarında temel amaç, kurbanları belirli eylemleri gerçekleştirmeye veya kişisel bilgilerini ifşa etmeye yönlendirmek.Dolandırıcılar, başlayan sohbet üzerinden kurbanların bir bağlantıya tıklamasını, yanlışlıkla parolalarını veya finansal uygulamalarının oturum açma bilgilerini vermesini sağlamaya çalışıyor.Nihai hedef, kurbanların bankacılık ve diğer finansal uygulamalarına ait oturum açma kimlik bilgilerini ele geçirmek veya onları sahte yatırım planlarına dahil etmektir. Polis, dolandırıcıların bu tuzağı kurmak için 'gelişmiş teknoloji' kullandığını belirtiyor.Yetkililer, bu tür dolandırıcılıklara karşı en iyi savunma yönteminin, size ait olmayan birine gönderilmiş gibi görünen herhangi bir mesajı görmezden gelmek ve silmek olduğunu vurguluyor.