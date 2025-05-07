Dünya diken üstünde! Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı: Peş peşe karşılıklı saldırılar

Güney Asya'daki iki nükleer güç olan Hindistan ve Pakistan arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Hindistan, 'Sindoor Operasyonu' adını verdiği askeri harekâtı başlattığını duyurdu. Operasyon kapsamında Pakistan'da altı bölgenin hedef alındığı bildirildi.Öte yandan Pakistan da Hindistan'ın üç farklı bölgeden füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Taraflar karşılıklı suçlamalarda bulunurken, bölgedeki çatışma riskinin arttığına dair endişeler uluslararası kamuoyunda yankı buldu.İşte dakika dakika yaşananlar...HİNDİSTAN SALDIRILARINDA 26 SİVİL HAYATINI KAYBETTİPakistan ordusu, Hindistan'ın saldırılarında 26 sivilin hayatını kaybettiğini, 46'sının yaralandığını açıkladı.HİNDİSTAN: HAMMER GÜDÜMLÜ BOMBA VE 'SCALP' SEYİR FÜZELERİ KULLANILDIKaynaklar, saldırıların Pakistan topraklarına girilmeden düzenlendiğini anlattı.NDTV kanalının haberine göre, Hindistan'ın Pakistan'a saldırısında Fransız yapımı Hammer güdümlü bomba ve 'Scalp' seyir füzeleri kullanıldığı kaydedildi.Pakistan ordusu: 'Ölü sayısı 8'e, yaralı sayısı 35'e yükseldi' | VideoSöz konusu olayın ardından Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar Havaalanının sivil uçakların uçuşlarına kapatıldığı bildirildi.ANI News'in X hesabından yapılan paylaşımda ise Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin operasyonu sürekli olarak izlediği vurgulanarak, 9 hedefe yönelik yapılan saldırının başarılı olduğu bilgisi paylaşıldı.PAKİSTAN HAVA SAHASINI 48 SAATLİĞİNE KAPATTIGüvenlik kaynaklarına göre, Pakistan ordusu, misilleme saldırısı kapsamında bir Hindistan birliğinin karargahını vurdu. Karargahın konumuna ilişkin detay verilmedi.Pakistan ve Hindistan arasındaki Kontrol Hattı (LoC) yakınlarındaki Dudhnial bölgesinde Hindistan'a ait bir kontrol noktasının da füze saldırısında yok edildiği belirtildi.Pakistan'da yayın yapan Samaa TV'nin haberine göre, Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapattı, tüm iç ve dış hat uçuşlarını da askıya aldı.PAKİSTAN, BM MAKAMLARINI BİLGİLENDİRDİPakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin, BM Genel Sekreteri, BM Genel Kurul Başkanı ve BM Güvenlik Konseyi Başkanını Hindistan'ın 'açık saldırganlığı' hakkında bilgilendirdiği duyuruldu.Pakistan'ın BM Daimi Temsilciliği'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, 'Pakistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın talimatıyla Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed, BM Genel Sekreteri, BM Genel Kurul Başkanı ve BM Güvenlik Konseyi Başkanını Hindistan'ın Pakistan'ın egemenliği ve uluslararası hukuku ihlal eden, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden açık saldırganlığıyla ilgili bilgilendirdi.' ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, BMGK'ya Pakistan'ın söz konusu saldırganlığa, BM Şartı'nın 51. maddesinde öngörüldüğü üzere meşru müdafaa hakkını korumak için 'istediği zaman ve yerde' uygun şekilde cevap verme hakkını muhafaza ettiği bildirildi.ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO'DAN, HİNDİSTAN VE PAKİSTAN'A BARIŞÇIL ÇÖZÜM ÇAĞRISIABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısında bulundu.Rubio, X sosyal medya platformundan, Hindistan'ın Pakistan'ın bazı bölgelerine hava saldırısı düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.Hindistan ve Pakistan arasındaki durumu yakından takip ettiğini belirten Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin değerlendirmeleriyle hemfikir olduğunu kaydetti.Rubio, durumun hızlıca sonlanmasını umduğunu ifade ederek, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısı yaptı.Trump, Hindistan ve Pakistan arasında başlayan çatışmayı 'utanç verici' olarak değerlendirerek, çok çabuk sona ermesini umduğunu söylemişti.5 UÇAĞIN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİPakistan basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ise, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin (PAF), Hindistan Hava Kuvvetleri'ne (IAF) ait 5 jet ile 1 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü iddia edildi. Ayrıca Pakistan tarafından gerçekleştirilen bir füze saldırısının iki ülke arasında fiili sınır görevi gören Kontrol Hattı'ndaki (LoC) bir Hint mevzisini yok ettiği aktarıldı.PAKİSTAN, HİNDİSTAN'IN FÜZE SALDIRILARINI KINADIPakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan'ın füze saldırılarını kınadı.Dar, X hesabından, Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.'Pakistan, Hindistan'ın Pakistan'ın egemenliğini, Birleşmiş Milletler (BM) Şartını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırganlığını şiddetle kınamaktadır.' ifadelerini kullanan Dar, söz konusu saldırının 'bölgesel barışı tehlikeye attığını' vurguladı.Dar, Pakistan'ın saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu belirterek, ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğünün her şekilde korunacağını kaydetti.Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Hindistan'ın 'Pakistan'ın egemenliğini ihlal ettiği' vurgulanarak, söz konusu saldırılar kınandı.Saldırıda sivillerin hedef alındığına işaret edilen açıklamada, 'Hindistan'ın dikkatsiz eylemleri, nükleer silahları bulunan iki devleti büyük bir çatışmaya yaklaştırdı.' ifadesine yer verildi.PAKİSTAN GÜVENLİK KAYNAKLARI: HİNDİSTAN'A AİT 2 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜPakistan güvenlik kaynakları, Pakistan ordusunun, Hindistan'ın füze saldırılarına karşılık bu ülkenin 2 savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.Pakistan devlet televizyonu PTV News'a konuşan kaynaklar, Hindistan'ın füze saldırılarına karşı yapılan misillemeye ilişkin konuştu.Hindistan'a ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü belirten kaynaklar, 'Pakistan Hava Kuvvetlerine ait tüm uçaklar güvende. Pakistan Silahlı Kuvvetleri düşmanın saldırganlığına gereken cevabı vermektedir.' ifadesini kullandı.Güvenlik kaynaklarına göre, Pakistan ordusu, misilleme saldırısı kapsamında bir Hindistan birliğinin karargahını vurdu. Karargahın konumuna ilişkin detay verilmedi.Pakistan ve Hindistan arasındaki Kontrol Hattı (LoC) yakınlarındaki Dudhnial bölgesinde Hindistan'a ait bir kontrol noktasının da füze saldırısında yok edildiği belirtildi.Pakistan'da yayın yapan Samaa TV'nin haberine göre, Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapattı, tüm iç ve dış hat uçuşlarını da askıya aldı.BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'TEN HİNDİSTAN'A TEPKİBM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu belirterek, azami itidal çağrısında bulundu.BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.Dujarric, Hindistan'ın askeri operasyonlarından derin endişe duyduğunu kaydetti.İki ülkeye de azami itidal çağrısında bulunan Dujarric, 'Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı kaldıramaz.' ifadelerini kullandı.PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF: KARŞILIK VERME HAKKINA SAHİBİZPakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin, Hindistan'ın saldırılarına karşılık verme hakkına sahip olduğunu ve 'bu karşılığın verilmekte olduğunu' ifade etti.Şerif, X hesabından, Hindistan'ın Pakistan'ın 5 bölgesine düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.Pakistan ordusunun 'düşmanla nasıl başa çıkılacağını iyi bildiğini' belirten Şerif, 'Pakistan, Hindistan tarafından dayatılan bu savaş eylemine uygun bir cevap verme hakkına sahiptir ve uygun bir cevap verilmektedir.' ifadesini kullandı.Şerif, 'Hindistan'ın amaçlarına ulaşmasına izin verilmeyeceğini' kaydetti.Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirmişti.Chaudhry, saldırıların Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlendiğini belirtmişti.BAKAN FİDAN PAKİSTANLI MEVKİDAŞI DAR'LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Pakistanlı Mevkidaşı Dar ile telefonda konuştu.Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıklamıştı.Chaudhry, saldırıların Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlendiğini belirtmişti.İlk belirlemelere göre Pakistan'da biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.ABD BAŞKANI TRUMP: 'ÇOK ÇABUK SONA ERMESİNİ UMUYORUM'ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan arasında başlayan çatışma için 'Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum.' dediTrump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yemin töreninde, Hindistan'ın Pakistan'a saldırısına ilişkin açıklama yaptı.Gelişmeyi 'utanç verici' olarak değerlendiren ve yeni haberleri olduğunu söyleyen Trump, 'Bu, geçmişte yaşanan bazı şeylere dayanıyor. Uzun zamandır savaşıyorlar. Aslında onlarca yıldır, hatta yüzyıllardır savaşıyorlar.' değerlendirmesinde bulundu.Trump, 'Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum.' ifadelerini kullandı.Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki 'hedeflere' karşı askeri operasyon başlattığını bildirmişti.Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıklamıştı.PAKİSTAN: KENDİ BELİRLEDİĞİMİZ YER VE ZAMANDA KARŞILIK VERECEĞİZPakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı.Dawn'ın haberine göre, ISPR Genel Müdürü Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.Hindistan'ın bu saldırıları bir süre önce Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli ve Muzafferabad ile Pencap eyaletinin Bahavalpur şehirlerine düzenlediğini belirten Chaudhry, saldırıda bir caminin de hedef alındığını aktardı.Chaudhry, saldırıda herhangi bir askeri tesisin hedef alınmadığını kaydederek, 'Pakistan, buna kendi seçtiği yer ve zamanda cevap verecektir. Bu provokasyon cevapsız kalmayacaktır.' ifadelerini kullandı.ISPR Genel Müdürü Chaudhry, 'Hindistan'ın bu korkak saldırıyla elde ettiği geçici mutluluğun yerini kalıcı bir üzüntü alacaktır.' değerlendirmesinde bulundu.Geo News'un haberine göre, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan'ın saldırılarını 'korkakça ve gizli' şeklinde niteleyerek kınadı.Asif, Hindistan'ın saldırılarına 'daha büyük güçle' karşılık vereceklerini belirtti.İsimlerinin açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilileri ise saldırıda bir çocuğun yaşamını yitirdiğini ve 2 kişinin de ağır yaralandığını söyledi.Güvenlik yetkilileri, Hindistan'ın söz konusu saldırıda sivilleri 'kasten hedef aldığını' savundu.HİNDİSTAN ORDUSU SALDIRI BAŞLATTIHindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki 'hedeflere' karşı askeri operasyon başlattığını bildirdi.Hindistan Basın Bilgi Bürosundan (PIB) konuya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, ordunun, Pakistan ve ülkenin kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki 'hedeflere' karşı askeri operasyon başlattığı ifade edildi.9 bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, 'Pakistan askeri tesislerinin hedef alınmadığı' savunuldu.Açıklamada, Pahalgam'daki saldırı sonrasında bu adımların atıldığı ve 'sorumlulardan hesap sorulacağı' ifade edildi.Pahalgam'daki terör saldırısıHindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.Saldırıyı düzenleyenlerin 'Pakistan'dan geldiği' suçlamasında bulunan Hindistan, 'İndus Suları Anlaşması'nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, 'İndus Suları Anlaşması'nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri 'savaş nedeni' sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.