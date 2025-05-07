Google, güncellenmiş yeni Gemini modelini tanıttı

Google, amiral gemisi Gemini 2.5 Pro yapay zeka modelinin güncellenmiş bir versiyonu olan Gemini 2.5 Pro Preview'u (I/O sürümü) piyasaya sürdü.Şirket, bu yeni modelin birçok yaygın kıyaslama testinde rakiplerinden üstün olduğunu iddia ediyor.Google'a göre, güncellenmiş Gemini 2.5 Pro, özellikle interaktif web uygulamaları kodlama ve oluşturma konusunda önemli ölçüde geliştirilmiş yeteneklere sahip.Modelin ayrıca kod dönüşümü ve kod düzenleme gibi görevlerde daha iyi performans gösterdiği, WebDev Arena Liderlik Tablosu'nda lider olduğu ve VideoMME kıyaslamasında video anlamada yüzde 84,8 puan aldığı belirtiliyor.Bu yeni sürüm, Gemini 2.5 Pro kullanan geliştiriciler için kodlama performansını iyileştirmenin yanı sıra, işlev çağrısında hataları azaltma ve işlev çağrısı tetikleme oranlarını iyileştirme gibi önemli geri bildirimleri de ele alıyor.Modelin, yönlendirilebilirliğini korurken estetik web geliştirmeye odaklandığı vurgulanıyor.Gemini 2.5 Pro Preview (I/O sürümü), Gemini API, Google'ın Vertex AI ve AI Studio platformları aracılığıyla ve ayrıca Google'ın web ve mobil cihazlar için Gemini chatbot uygulamasında kullanıma sunuldu.