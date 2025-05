CHP'li belediyede grev! İşçiler çalışmayı bıraktı

CHP'li belediyelerden her gün yeni bir haber gelmeye devam ediyor.Konak Belediyesi'nin şirketlerinden MER-BEL'de örgütlü Genel İş İzmir 5 No'lu Şube ile belediye adına Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasındaki Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri devam ederken uzlaşıya varılmadığı için 2 Mayıs'ta tam gün iş bırakma eylemi yapılmıştı.Bugün itibariyle TİS görüşmelerinde yeniden uzlaşıya varılamaması üzerine çalışanlar grev kararı alındı. Greve başlanması ile ilçede, başta çöp toplama olmak üzere tüm hizmetler aksamaya başladı. Belediye'den son olarak yemek, yakacak, bayram ücreti ve gıda yardımı içinde olmak üzere yüzde 31 zam teklif edildi.Belediye binası önünde toplanan çalışanlar adına basın açıklaması yapan DİSK/Genel İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras, “Konak Belediyesi MER-BEL Şirketi'nde sendikamızın, yaklaşık 1500 işçi için yürüttüğü toplu iş sözleşmesi görüşmeleri aralık ayında başlamış olup bugün itibari ile masada anlaşma sağlanamayınca greve çıkılmıştır. Emeğinden başka geçim kaynağı olmayan biz işçilerin 2 yılda bir yapılan toplu sözleşmeler ile yaşamını idame ettirecek ücretleri talep etmekten başka bir isteği olmamıştır' dedi.MER-BEL emekçilerinin 11'inci dönem toplu sözleşme yapan işçileri olduklarını belirten Aras, 'Bu işyerinde doğumdan ölüme, kentin temizliğinden, parkından asfaltından kaldırımından, binalardaki hizmetinden sorumlu işçileriz. Konak Belediyesi'nin temel hizmetlerinin her yerindeyiz. Toplu sözleşme görüşmeleri daha başlamadan hazırladığımız taslakta bile 11. dönem toplu sözleşme yapan bir işyeri sorumluluğu ile hareket edip, sunduğumuz taslak ile toplu sözleşmenin masada bitmesi için ilk irade beyanımızı yaklaşık 5 ay önce ortaya koymamıza rağmen İşveren Sendikası SODEMSEN ve Konak Belediyesi karar vericileri bizim hassasiyetimiz ile hareket etmemesinden ötürü bu grev gerçekleşmiştir. MER-BEL işçileri olarak ücretlerimizi almakta zorlansak da yaşamlarımızda aksamalara sebep olsa da biz evimiz gibi gördüğümüz Konak' da ne hizmet etmekten geri durduk ne de bir an olsun sorumluluktan kaçıp mazeretlere sığındık. Ama bunun karşılığında her seferinde 'Ekonomik kriz var, ücretleri ödeyemeyiz. Bunu yapmayı istemeyiz ama çok zor durumda kalırsak da personel eksilmeye gideriz' denen dönemlerden geçmekteyiz. En küçük bir buhranda ilk etapta hakları görmezden gelinen ya da ilk gözden çıkarılacak emekçiler olmayacağız' diye konuştu.Konak'ın İzmir'in gün içinde en yoğun nüfus hareketinin yaşandığı ilçe olduğunu söyleyen Aras, şöyle devam etti: 'Onca araç ve gereç eksikliğine rağmen fiziksel olarak çalışma koşullarının çok düzensiz olduğu binalarda bile hizmet üreten biz MER-BEL emekçileri bu sözleşme sürecinin buraya gelmesinin ve sonucunun grev olmasının sebebi değiliz. 10 dönemdir ilmek ilmek örülmüş toplu sözleşmeden kazandığımız haklarımız hem koruyup hem 11'inci dönemde geliştirmekten başka bir talebimiz olmamasına rağmen çalıştığımız kentte bizimle aynı toplu sözleşme geçmişine sahip iş yerlerinde biten oranlar belli iken yine çözümsüzlüğü seçen SODEMSEN ve Konak Belediyesi karar vericileri olmuştur. Buradan sesleniyoruz hala çok geç değil, taleplerimiz ortada çözüm iradesi sizlerde. MER-BEL Emekçileri günlerdir çektiği grev halayını sözleşme halayına da çevirmeyi bilir. Konak'ta İzmir'de daha fazla hizmetlerin aksamasına sebep olmak istemiyorsanız biz hala müzakereye açığız.'