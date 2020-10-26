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5 milyon kişi yarına kadar corona virüs testi olacak! İkinci dalga başladı...

Çin'de ikinci corona virüs dalgası için alarm verildi. Cumartesi günü tek bir asemptomatik koronavirüs vakası tespit ettikten sonra Çin, yaklaşık 5 milyon kişi için toplu koronavirüs testi başlattı ve Xinjiang'ın uzak batı bölgesindeki Kaşgar vilayetinde karantina önlemleri aldı. Üstelik, tüm testlerin yarına kadar bitmesi planlanıyor! İşte, ülkede yaşananlar ve son dakika haberine ilişkin detaylar...

Güncel / 26 Ekim 2020 Pazartesi 14:33
5 milyon kişi yarına kadar corona virüs testi olacak! İkinci dalga başladı...

Corona virüs salgınının merkez üssü Çin'den dikkat çeken bir son dakika haberi geldi. Xinjiang'ın bölgesel sağlık komisyonuna göre, yapılan corona virüs testlerinde şimdiye kadar 137 ek vaka belirlendi ve bu vakaların hepsi asemptomatik. Bu, Çin'de yaklaşık yedi aydır bildirilen en yüksek günlük asemptomatik Covid-19 vakası sayısı olarak kayıtlara geçti. Pazar öğleden sonra itibariyle 2,8 milyon insan test edildi. Hükümet, Kaşgar'ın 4,7 milyon nüfusunun tamamını test etmeyi Salı gününe kadar bitirmeyi planlıyor.

İKİNCİ CORONA VİRÜS DALGASI

Bu corona virüs dalgası, Çin'in KOVİD-19 salgınını Mart ayında kontrol altına almasından bu yana Xinjiang'daki ikinci corona dalgası olarak açıklandı.

Ağırlıklı olarak Müslüman bir etnik azınlık olan 11 milyon Uygur'a ev sahipliği yapan bölge, son yıllarda zulüm görüyor ve insanlar dini olarak büyük baskıya maruz kalıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 milyon kadar Uygur ve diğer Müslüman azınlığın toplama kamplarında gözaltına alınabileceğini açıklamıştı.

Çin'in ilk salgını sırasında, Xinjiang, yalnızca 70 vaka ve üç ölüm bildirmesine rağmen, virüsün orijinal merkez üssü olan Wuhan kentinde uygulananlarla eşdeğer sıkı karantina önlemlerine maruz kaldı.

Temmuz ve Ağustos aylarında, Urumçi'nin bölgesel başkentindeki bir grup yeni vaka, Xinjiang'ı 40 günden fazla süren uzun süreli ve sıkı bir karantina altına sokarak, sosyal medyada yerel halkın tepkisini çekmişti.

Birçoğu, kısıtlamaların çok katı ve gereksiz yere geniş olduğundan, Urumçi'den yüzlerce mil uzakta bildirilen vakaların olmadığı şehirleri kapsadığından şikayet etti.

Karantina, nihayet Ağustos ayının sonunda kaldırıldı, ancak iki hafta boyunca yerel olarak tespit edilen hiçbir vaka bildirilmedi.

1 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI, YANINDAKİ 800 KİŞİ NEGATİF!

Yetkililere göre, bir giyim fabrikasında çalışan 17 yaşındaki bir kız, Kaşgar'da Cumartesi günü yapılan rutin bir tarama sırasında pozitif çıktı. Hazır giyim fabrikasındaki 800'den fazla işçi arkadaşının tümü negatif çıktı, ebeveynleri ve erkek kardeşi de test oldu.

137 ek vakanın tümü, ebeveynlerinin çalıştığı bir fabrikayla bağlantılıydı.

Yetkililer, kızın 17 Ekim'de yatakhanelerinde yemek yemek için ebeveynlerinin fabrikasını ziyaret ettiğini, ancak nasıl enfekte olduğunu veya o fabrikadaki enfeksiyonların nasıl ortaya çıktığını açıklamadıklarını söylediler.

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