Ermeni Radyosu'ndan yeni skandal!

Ermenistan Kamu Radyosu, Serdar Ortaç ve Kaan Girgin'in fotoğraflarının ardından, Megastar Tarkan, Aras Bulut İynemli ve CZN Burak'ın fotoğraflarını da 'Öldürülen Azerbaycan askerleri' ve 'Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor' başlıklı haberlerde kullandı.



TARKAN, ARAS BULUT İYNEMLİ VE CZN BURAK FOTOĞRAFLARI İLE SKANDAL HABER



Erivan Radyosu olarak da bilinen Ermenistan Kamu Radyosu, 'Öldürülen Azerbaycan askerleri' ve 'Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor' başlıklı iki farklı haber yayınladı. Haberlerde algı operasyonlarına yer verilirken, Türk ünlülerin askerlik fotoğraflarının kullanılması ile algı operasyonu skandala dönüştü.



Radyo, Megastar Tarkan, Aras Bulut İynemli ve CZN Burak'ın askerlik fotoğraflarını haberde kullandı.







TARKAN'IN FOTOĞRAFININ ALTINDAKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ



Dünyanın yakından tanıdığı Megastar Tarkan'ın askerlik fotoğrafına yer veren Ermenistan Kamu Radyosu dikkat çeken bir ifadeye de yer verdi. Tarkan'ın yer aldığı fotoğrafın altında, 'Bakü askerlerinin yüzde 99'unu kaybetse bile, iktidar uğruna durmayacaktır' satırları görüldü.







GERİ ADIM ATTILAR



Ermenistan Kamu Radyosu'nun resmi internet sitesi, dün açıklama metni yayınlayarak teknik bir yanlışlık yapıldığını vurguladı: '21 Ekim'de yayımlanan 'Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor' başlıklı makalede, teknik bir yanlış anlaşılma nedeniyle yanlış bir fotoğraf yayımlandı. Fotoğrafın, yayımlanan materyalin içeriğiyle ilgisi olmadığını belirtmek isteriz.' Açıklamanın ardından Türk ünlülerin fotoğrafları başka görsellerle değiştirildi.



DAHA ÖNCE DE KAAN GİRGİN VE SERDAR ORTAÇ'I YAYINLAMIŞLARDI



Azerbaycan ile yaşanan çatışmaların ardından skandal bir yayına imza atan Ermenistan Kamu Radyosu, ünlü pop şarkıcısı Serdar Ortaç ve Kaan Girgin'in fotoğraflarını öeln Azerbaycan askerleri şeklinde servis etmişti. Skandal sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında yer almıştı.