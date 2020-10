İYİ Parti'de FETÖ'cü il başkanından sonra şimdi de Joe Biden krizi!

İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, bir tv programına telefonla bağlanarak, 'İYİ Parti'de Sorosçuların görev aldığı' iddiasıyla ilgili konuştu.



'OPERASYONUN BAŞI MERAL AKŞENER'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partide demokratik hakkını kullanıp eleştirilerini dile getiren kişileri 'Biz bu filmi 28 Şubat'ta da görmüştük' sözleriyle eleştirmesinin kendilerine yönelik çok ağır bir itham olduğunu belirten Ok, 'Sayın Akşener İYİ Parti'ye yaptığı operasyonları gizlemek için bu ithamlarda bulunuyor. Evet İYİ Parti'de bir operasyon vardır, operasyonun başı Sayın Akşener'dir' iddiasında bulundu.



BOMBA AÇIKLAMA: HASAN SEYMEN, JOE BIDEN'LA TOPLANTI YAPTI

İsmail Ok, Denge Denetleme Ağı'nda görev yapan eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'in Joe Biden'la İstanbul'da kapalı kapılar ardında 1,5 saat toplantılar yaptığını iddia etti. İYİ Parti'nin, damarında Türk milliyetçiliği çok güçlü olan bir ekip tarafından kurulduğunu ancak Meral Akşener'in bu ekipten rahatsız olduğunu iddia eden Ok, 'Denge Denetleme Ağı'nda görev alanları kilit noktalara atayarak partinin içine bomba atmıştır Sayın Akşener' ifadelerini kullandı.



'İDDİALARIM YALANSA VEKİLLİKTEN İSTİFA EDERİM, VATANDAŞLIKTAN ÇIKARIM'

İsmail Ok, 'Biz CHP ile ortağız, CHP de HDP ile ortak hareket ediyor' diyerek bu konuda Meral Akşener'e rahatsızlığını dile getirdiğinde, Akşener'in kendisine 'Ülkücülerden senden başka kimse rahatsız değil bu konuda' yanıtını aldığını öne sürdü. Programın bir diğer konuğu olan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise İsmail Ok'a iddialarından dolayı tepki gösterdi. İkili arasında süren tartışmada İsmail Ok, 'Hasan Seymen'in Denge Denetleme Ağı, Joe Biden ile yaptığı toplantı, Türkiye'yi asimilasyonla suçlaması kongre sonrasında basında yer almıştır. Uğur Bey benim toplantıda Akşener'e CHP-HDP ortaklığı beni rahatsız ediyor dediğimde verdiği cevabın doğru olmadığını söyledi. Ben bir çağrıda bulunuyorum. İYİ Parti basın bürosu bunu kaydetti. Eğer bu söylediklerim doğru mu değil mi çıksın kamuoyuna bu kaydı versinler. Kamuoyu benim dediklerim doğru değil diyorsa ben milletvekilliğinden istifa edeceğim, hatta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmaya da hazırım. Söz veriyorum. Akşener bana 'Ülkücülerden senden başka kimse rahatsız değil bu konuda' dedi.' ifadelerini kullandı.