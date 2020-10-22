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Ermenistan camiyi ahıra çevirdi!

Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da tarihi bir caminin Ermeni askerleri tarafından domuz ahırına çevrildiği ortaya çıktı.

Dünya / 22 Ekim 2020 Perşembe 13:36
Ermenistan camiyi ahıra çevirdi!

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan askerleri, işgalden kurtarılan Zengilan kentinde Ermenistan'ın tarihi bir camiye verdiği zararı görüntüledi. 27 sene sonra kurtarılan Zengilan'da tarihi caminin domuz ahırına çevrildiği görüldü. Azerbaycan askeri camiye verilen zararı gözler önüne sererek, 'Alçakların yaptığına bakın' diyerek tepki gösterdi. Hızla sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından Azerbaycan'ın tarihine verilen zarar eleştirilerin hedefi oldu.

ErmenistanAzerbaycan

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