Geçtiğimiz Nisan ayında lenfoma tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ı kaybeden ünlü manken Ebru Şallı, oğlu Pars Tan'ın vefatının ardından dış dünyayla bağını koparmış ve kendisini eve kapatmıştı. Geçirdiği zor günlerin ardından eşi Uğur Akkuş'la birlikte kendisini zor toparlayan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş geçen gün Şamdan Plus dergisine konuştu. Ebru Şallı'ya övgüler yağdırması dikkat çekti.



Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş, Şamdan dergisinin son sayısına konuk oldu.



Eşi Ebru Şallı'nın çok özel biri olduğunu belirten iş insanı, 'Ebru'nun anneliğini görünce hayran kalmıştım. Muazzam biri, ondan çok şey öğreniyorum. Birbirimize çok şey katıyoruz. Her geçen gün ondaki meziyetleri keşfettikçe daha da mutlu oluyorum. Çok aşığım' açıklamasını yaptı.



'Eşim sayesinde sağlıklı beslenmeyi öğrendim' diyen Uğur Akkuş, 'Eti hayatımdan yüzde 80 oranında çıkardım, balığa ağırlık verdim. Ebru ile evleneli bir yıl oldu. Çok mutluyum' dedi.



Akkuş, 'Düştüğüm yerden kalkmasını hep bildim ve inancımı yitirmedim. Her zaman mücadele ettim. Hiçbir şeye negatif bakmadım. Hayatı akışında yaşamayı kabul etmeyen biriyim. Sınırları zorlamayı severim. Değişimden korkmam.



Hayaller olmazsa ben de olmam. Dijital platformlara yönelik sürpriz bir projem var. Şimdilik sır gibi saklıyorum' açıklamasında bulundu.