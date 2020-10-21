Uyarılara rağmen göle girdi! Timsahlara yem oldu!

Meksika'da evsiz olduğu belirtilen bir kişi tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle girdi. İsmi açıklanmayan kişi, gölde timsah tarafından öldürüldü.



Uyarıları hiçe saydı, göle girdi



Olay, Meksika'nın Petrolera kentinde meydana geldi. Evsiz olduğu belirtilen bir kişi, tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle girdi.



Timsah tarafından öldürüldü



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gölde yüzen kişiye bir timsahın yaklaştığı ve adamın aniden gözden kaybolduğu görüldü. Meksika medyası, arama kurtarma çalışmalarında adamın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.