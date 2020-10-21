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Uğur Dündar, Türkiye'yi karaladı Avrupa'yı övdü!

Sözcü yazarı Uğur Dündar, Sağlık Bakanlığı'nın grip aşısı açıklamasıyla ilgili Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye'yi karalarken, Avrupa'ya övgüler yağdırdı.

Güncel / 21 Ekim 2020 Çarşamba 23:12
Uğur Dündar, Türkiye'yi karaladı Avrupa'yı övdü!

Söz konusu Türkiye olunca her zaman karalama politikası izleyen, Gazeteci eskisi Uğur Dündar, grip aşısıyla ilgili Türkiye'yi karalarken, Avrupaya methiyeler düzdü. 

Yeniakit'te yer alan habere göre; Dündar; Twitter hesabını Türkiye karşıtı bir kara propaganda malzemesi olarak kullanan Uğur Dündar, şimdi de Sağlık Bakanlığı'nı hedef aldı. Dündar, koronavirüs ülkeye henüz gelmemişken aldığı tedbirlerle başarılı bir süreç yürüten Sağlık Bakanlığı'nın aşı açıklamasını eleştirdi.

Pandemide gösterdiği başarılı mücadelesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından da tescillenen Sağlık Bakanlığı'nın grip aşısıyla ilgili önceliğin risk gruplarına verileceği açıklamasını, halkı koronavirüsten kırılan İngiltere ile kıyasladı.

Dündar'ın paylaşımı:





Türkiye'ye karalama, Avrupa'ya cilalama!

Ülkesini karalamaya çalışırken Avrupa'yı da cilalamadan geçmeyen Dündar, İngiltere'de aşı sıkıntısının olmadığını iddia etti. Oysa İngiltere'nin uluslararası kamuoyunda koronavirüse karşı tedbir almadığı için vaka sayılarında patlama yaşadığı bilinen bir gerçek.

Öte yandan İngiltere'de bugün itibariyle toplam vaka sayısı 789 bin 229'a yükselirken hükümetin koronavirüs temas takibinin kontrolden çıktığı ifade ediliyor.

Muhalefetliği insanların sağlığı üzerinden yapmaya çalışarak haddi aşan Dündar, bu paylaşımla çirkin suratını tekrar göstermiş oldu.

İngiltereUğur Dündar

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