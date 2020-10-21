Paşinyan'dan büyük itiraf! Ermenistan hezimete uğradı!

Azerbaycan-Ermenistan hattında çatışmalar sürerken, Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor.



AFP'de yer alan habere göre Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Facebook üzerinden yayınladığı bir videolu mesajda devam eden çarpışmalarla ilgili açıklama yaptı. Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu aşamada krizin diplomatik çözüm yolu kalmamıştır" ifadesini kullandı.



Paşinyan "Azerbaycan taviz vermeyecek ve geri adım atmayacak, bu durumda bölgedeki çatışmalar için diplomatik çözüm uzun bir süre boyunca söz konusu olamaz" derken ülkesine de seslendi.



Paşinyan, Ermenistan'ın çatışmalarda çok fazla darbe aldığını ve durumun ülkesi için kötü gözüktüğünü itiraf etmek zorunda kalırken gönüllüleri Ermenistan saflarında savaşmaya çağırdı.



Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ savaşı yirmi beşinci gününe girerken, yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor.



Operasyon kapsamında Azerbaycan tarafından çok sayıda bölge işgalden kurtarılırken, Ermenistan ordusu da ağır kayıplar vermeye devam ediyor.



Gelen son dakika haberine göre Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait alay taburunu etkisiz hale getirdiği bildirildi.



Yaklaşık 400 sözleşmeli askerden oluşan tabur personelinin çoğunun etkisiz hale getirildiği, askeri birliğin yeniden yapılanmak üzere Ermenistan'ın Ararat kentine döndüğü ifade edildi.



Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cebrail istikametindeki operasyonlarda Ermenistan ordusunun 556. alay taburunun imha edildiği belirtildi.



Açıklamada, alay komutanının, kalan personeli tekrar savaşmaya göndermeyi reddettiği için görevden alındığı, savaşa gitmeyi reddeden birçok askere de soruşturma açıldığının öğrenildiği kaydedildi.



ERMENİSTAN HALKINA ÇAĞRI



İşgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu karşısında kayıpları artan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, vatandaşları "cephede savaşmaya" çağırdı.



Öte yandan Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi.



Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Cebrail ve Gubadlı istikametinde Ermenistan ordusuna bağlı 18. motorize tümenin kayıp vererek geri çekildiği belirtildi.



Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusu 5. muhrip alayının mevzilerini ve buradaki çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Ermenistan ordusu 6'ıncı ve 7'inci muhrip alaylarının personeli arasında da çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.



Çatışmalarda üç topçu bataryası ile birkaç havan topunun ve personel taşıyan üç kamyonun Azerbaycan ordusunca imha edildiği vurgulandı.



Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca kontrolü elinde tutuğu kaydedildi. Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun Terter kentini top atışına tuttuğu ifade edildi.



Öte yandan Azerbaycan ve Ermenistan liderleri Rus TASS haber ajansına verdikleri ve Salı günü basına yansıyan mülakatlarında, Dağlık Karabağ'da barış müzakerelerine başlamak için hazır olduklarını açıkladı.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Minsk Grubu tarafından belirlenen temel prensipleri kabul etmesi halinde çatışmayı durdurmaya hazır olduğunu söyledi.



Ermenistan şimdiye kadar 710 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise, Ermenistan'ın açtığı ateş sonucunda 61 sivilin öldüğü ve 291 sivilin yaralandığı belirtildi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Zangilan şehri ve bölgenin 6 köyü ile Fuzuli, Cebrayil ve Hocavend bölgelerine bağlı 18 köyün ele geçirildiğini açıkladı. Azerbaycan ve Ermenistan, dışişleri bakanlarının Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşecek.



Bakanların Pompeo ile ayrı ayrı görüşeceği, iki ülke dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi beklenmediği açıklandı. Öte yandan Ermenistan ateşkese rağmen sivil Azerbaycan hedeflerine düzenlediği saldırılarına devam ediyor.



Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere uygulanma kararı alınan ateşkes, mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırmasıyla bozulmuştu.



Ermenistan ordusu, 17 Ekim'de 2'nci defa Gence kentine füze ile saldırı düzenlemiş, bunun sonucunda 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı. İki ülke arasında, 18 Ekim'de ikinci kez geçici insani ateşkese kararı alınmış, ancak Ermenistan ateşkesi ihlal ederek yeniden sivilleri hedef almıştı.



Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Ermenistan'a ait bir İHA'nın Goranboy ilinin Tapkarakoyunlu köyü üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi. Azerbaycan hava savunma güçleri dün ülkenin 2'nci büyük kenti Gence istikametinde seyreden bir İHA'yı da düşürmüştü.