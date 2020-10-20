TRT'nin sevilen dizisinde bomba fragman!

TRT 1 ekranlarının sevilen, usta oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle izleyicilerine keyifli anlar yaşatan, aile komedi dizisi “Kalk Gidelim” 125. bölümüyle ekranlara geliyor.



TRT1’in perşembe günlerine aldığı dizinin yeni bölümünde önemli bir konuya dikkat çekilecek.



İşgal altındaki Karabağ’ı kurtarmak adına Azerbaycan Ordusu bir süredir yoğun bir mücadele sergiliyor. Birçok bölgeyi de işgalci Ermenistan ordusundan geri alan Azerbaycan, ilerleyişini sürdürüyor. Bu sıcak gündem, Kalk Gidelim dizisinde de duygusal bir hava estirecek.



Ufuk Özkan’ın oynadığı Seyfettin karakterinin sözleri izleyicileri fazlasıyla etkileyecek.



Kurtuluş Savaşı mücadelesine vurgu yapan Seyfettin, aynı şeylerin günümüzde de yaşandığını, tarih değişse de olayların değişmediğini anlatır.



Kardeşimiz Azerbaycan’ın da bu gün topraklarını işgalden kurtarmak için yaptığı haklı mücadeleden bahsederek canlarımıza selam gönderir.