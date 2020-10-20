Manisa’da yaşadığı evinde divanın altından 1,5 metrelik yılan çıktı! Yaşadığı korkuyla…

Manisa'da yaşayan Ekrem Gülsün, eşi ile birlikte evde temizlik yaptığı esnada divanın altından çıkan yılan karşısında şoke oldu. Yatağın altında sonradan fark ettikleri yılanın kendiliğinden çıkmasını bekleyen çift, daha sonra panik yaparak ellerine geçen bir kürek ile yılana vurarak öldürdü. Yılanla karşılaşınca çok korktuğunu belirten Ekrem Gülsün, o anları anlattı. İşte Manisa'dan gelen son dakika haberinin ayrıntıları…



KÜREKLE VURARARAK ÖLDÜRDÜ



Akkeçili Mahallesi, Kayısı Çukuru Mahallesi'ndeki evlerinde, 18 Ekim'de eşiyle temizlik yapan Ekrem Gülsün, divanın altında bir yılan olduğunu fark etti. Büyük korku yaşayan Gülsün, önce bir süre yılanın kendiliğinden evden çıkmasını bekledi. Ancak Gülsün, yılanın divanın altından çıkmaması üzerine, eşinden kürek getirmesini istedi.



Eşinden küreği alan Gülsün, Yörede 'Bozyörük' adıyla bilinen 1,5 metre uzunluğundaki, çok çabuk ısıran ancak zehirsiz bir tür olan 'Hazer' cinsi yılana, kürekle vurarak öldürdü.



ılanla karşılaşınca çok korktuğunu belirten Ekrem Gülsün, 'Mayıs ayından bu yana bağ evinde kalıyorduk. Üzüm hasadından sonra şehirdeki evimize geçtik.



Hafta sonu hem bir genel temizlik hem de kışa hazırlık için tekrar bağ evine gelmiştik. Temizlik yaparken her zaman kullandığımız divanın altında yılanı görünce şok oldum. Eşim de ben de çok korktuk. Yılanın içeri nasıl ve nereden girdiğini bilmiyoruz. Belki de yaz boyu bizimle yaşadı' dedi.



HAZER YILANI NEDİR?



Baş ince bir boyunla gövdeye bağlanır. Göz bebekleri yuvarlaktır. Vücut etrafındaki pullar düzdür, genellikle 190-215 cm boyunda olurlar. Sırt taraf gri kahverengi olup, üzerinde siyah lekeler bulunmaktadır.



Sırt pullarının orta kısımları kenarlarından daha açık renklidir. Ventral alt bölgesi sarımsı beyaz, bazen kuyruk altında ince siyah noktalar bulunur. Taş altı ve kemirici yuvalarında gizlenirler. Oldukça çabuk ısıran bir yılandır. Ancak zehirsiz olmasından dolayı tehlikeli değildir.



