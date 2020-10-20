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Kritik 15 gün! Gündemde hangi yasaklar var?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin ülkemizde de artışa geçmesi 'kış' önlemlerini gündeme getirdi. 15 günde alınacak sonuçlara göre, önlemlerin şekli belirlenecek.

Güncel / 20 Ekim 2020 Salı 11:05
Kritik 15 gün! Gündemde hangi yasaklar var?

Tüm Avrupa ülkelerinde koronavirüs vakalarının artmasıyla tekrar ‘alarm' verilirken, Türkiye'de de yeni önlemler için harekete geçiliyor. Edinilen bilgiye göre havaların soğuyup, insanların kapalı mekanlara geçmeye başlamasıyla birlikte, pandemiyle mücadelede yeni bir evreye geçiliyor.

Kış dönemi hazırlıkları çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından önceki gün yayınlanan genelgeyle denetimlerin daha yaygın ve düzenli hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Hükümette yapılan toplantılarda, özellikle lokanta ve kafeterya gibi mekanların son dönemlerde kurallara yeterince uymadığına ilişkin saptamalar yapıldı.

Kamu denetimlerinin arttırılması ve cezaların caydırıcı olarak uygulanması gerektiği belirtildi.

Maske kullanımında elde edilen başarının, lokanta, kafe, AVM, toplu taşıma, cami, kamu kurumları, bankalar gibi yerlerdeki “kış kuralları” için de sağlanması hedeflendi.

Yeni dönemde, kasım ayının ilk haftasına kadar olan süreçte yeniden değerlendirme yapılacak.

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