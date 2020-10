İstanbul'da 'pes' dedirten manzara: Vatandaşlar isyan etti

Bakırköy Yeşilköy Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde bulunan Ayamama deresinin bir bölümü, çevreye kötü kokular yayıyor. Dere çevresindeki rezidans ve toplu konutlarda yaşayanlar, hem koku hem de görüntü kirliliğinden şikayetçi. Öte yandan her gün bu bölgede yaşamayan yüzlerce kişi de, işlerine gidip gelirken geçiş güzergahı olarak bu caddeyi kullanıyor. Vatandaşlar, çöpler ve yayılan kötü kokuya çare bulunmasını istedi. Çevre sakinleri düzenleme yapılması için yazdıkları dilekçelere, uzun süredir olumlu yanıt alamadıklarını ifade etti.



"DİLEKÇE YAZDIĞIMIZ HALDE HERHANGİ BİR SONUÇ ELDE EDEMEDİK"



Çevre sakinlerinden Halil Yıldız, "İş yerim buradan yürüyüş mesafesi, bu yolu kullanıyoruz. Çevre sakini olarak, şikayet edip ve dilekçe yazdığımız halde, herhangi bir sonuç elde edemedik. Bu kokuyu çekerek gidiyoruz. Sağlığımız için zaten virüsten daha kötü. Akşam saatlerinde, hava karardıktan sonra aile bile geçemiyor buradan. Aydınlatma yok. Zifiri karanlık. İnşaat, çamur, yağmur yağdığında daha da kötü oluyor. Bu kokuyu daha ne kadar çekeceğiz bilmiyorum. 5 sene daha çekeceğiz galiba. Büyükşehir'e yazdık, 153'e de bildirdik. Herhangi bir dönüş sağlanmadı. Kaydınızı aldık diye mesaj geliyor, hepsi o. Başka bir şey yok" şeklinde konuştu.



"GÖRÜNTÜ OLARAK DA KOKU OLARAK DA ÇİRKİN"



Her gün işe gidip gelirken derenin yanından geçtiğini ve hem görüntü hem kokudan rahatsız olduğunu anlatan Nazmi Çevik ise, "Sabahları zaten 10-10:30 gibi buradan geçiyorum. Çok fazla koku oluyor. İstanbul'un göbeğinde, yanında büyük plazalar var. Çekip gösterseniz yeter, hiçbir şey söylemeye gerek yok. Şu görüntü ile çevresi tamamen zıt. Her gün pislik kokuyor. Çöp de atılıyor, yılların birikimi. Görüntü olarak da koku olarak da çirkin" dedi.



Öte yandan çevre sakinlerinin tepkisini çeken dere havadan da görüntülendi.