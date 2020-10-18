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Abdullah Gül'ün koruması kaza yaptı: 1 ölü

Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün koruma polisinin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan vatandaş hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 18 Ekim 2020 Pazar 09:56
Abdullah Gül'ün koruması kaza yaptı: 1 ölü

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.45 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün koruma polisi E.D., öğle saatlerinde cadde üzerinde 34 UJ 5696 plakalı otomobille Zincirlikuyu istikametine doğru seyretmeye başladı.

Sürücü E.D., o esnada işlek cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Yücel'e çarptı.

GÜL'ÜN KORUMASININ ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

Çarpma sonucu havalanan Yücel, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Araçta ise maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yücel'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak ameliyata alınan Yücel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

“ÖLÜMCÜL BİR KAZA OLDUĞUNU SÖYLEDİLER”

Kazayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Burada araçlar sıralı bir vaziyetteydi, çok sayıda polis vardı. Çok kalabalıktı, ölümcül bir kaza olduğunu söylediler. Ancak erkek mi bayan mı kim olduğunu bilmiyorum. Zaten 1 saat geçtikten sonra olay yeri dağıldı. Abdullah Gül'ün koruması olabilir ama tabi ben bilemiyorum. Olay yerine kadar gitmedim” dedi.

YAKLAŞIK 1 SAAT İNCELEME YAPILDI

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaparak tutanak tuttu. Yaklaşık 1 saat boyunca yapılan inceleme ve çalışmaların ardından otomobil olay yerinden çekilirken, sürücü E.D. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak : İHA

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