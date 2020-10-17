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İnce tarih verdi, 29 Ekim'de başlıyoruz...

CHP'li Muharrem İnce, "81 vilayeti tamamlayıp daha sonra büyük ilçeleri gezeceğiz. 29 Ekim'de hepimiz bir araya gelip manifestomuzu yazmaya başlıyoruz. Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız" dedi.

Siyaset / 17 Ekim 2020 Cumartesi 13:04
İnce tarih verdi, 29 Ekim'de başlıyoruz...

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, Sivas'tan 4 Eylül'de başlattığı ‘Memleket Hareketi' kapsamında dün akşam Erzincan'dan Tokat'ta geldi.

İnce, sabah Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ali Çelik'i ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti. Ardından esnaf ziyareti yapan Muharrem İnce vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaret sırasında bir vatandaşın, “İnşallah sen parti kurarsın ağabey. Bence ayrıl onlardan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığınız oyu biliyoruz” sözleri üzerine İnce, “Parti kurayım mı?” diye sordu. Vatandaşlar ise bu soruya ‘kur' yanıtını verdi.

‘KISA SÜRE İÇERİSİNDE MANİFESTOMUZU AÇIKLAYACAĞIZ'

Esnaf ziyareti sonrası basın açıklaması yapan Muharrem İnce, 30 yıl önce Tokat'ta askerlik yaptığını belirterek, “30 sene önce bugün bu şehrin sokaklarında hafta sonu izne çıkmış bir askerdim. Ben fizik öğretmeniyim. Elimde tüfek, herkes yemek yerken ben kapıda bekliyorum. Kendimi çok kötü hissederdim. İşe yaramadığımı düşünürdüm. Daha önemli bir iş yapmalıyım diye askerde düşünürdüm. Memleket Hareketi kurucusu arkadaşlarımla beraber Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Şu anda 41-42 vilayete gittik. 81 vilayeti tamamlayıp daha sonra büyük ilçeleri gezeceğiz. 29 Ekim'de hepimiz bir araya gelip manifestomuzu yazmaya başlıyoruz. Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız” dedi.

‘AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ'

Azerbaycan'ın her zaman yanında olduklarını söyleyen İnce, “Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmak için Iğdır'a gittik. Biz oradan Nahçıvan'a geçmek istedik. Güvenlik gerekçesi ile bize izin vermediler, haklılarmış. Haklı olduklarını da gördük. Biz Azerbaycan Türklerinin, kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye yanında olmalıdır, yanında oluyor zaten. Biz de tam desteğimizle Azerbaycan'ın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Hafta SonuMilletvekiliAzerbaycanMuharrem İnce

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