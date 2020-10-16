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PKK paçavrasının altında fotoğrafı çıkınca...!!!

2014 yılında Kobani olaylarına katılmak için Suriye’ye giden ve PKK/YPG terör örgütü paçavrası altında kalaşnikoflu fotoğrafı ortaya çıkan ‘Çekdar’ kod adlı Murat Bayhan(24) Türkiye’ye dönünce tutuklandı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen örgüt üyesi ‘sosyal medyadan gördüm, merakımdan gittim. Eşeklik ettim özür dilerim” diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

Güncel / 16 Ekim 2020 Cuma 20:20
PKK paçavrasının altında fotoğrafı çıkınca...!!!

2014 yılında Kobani olarak bilinen Suriye'nin Aynel Arap bölgesinde DEAŞ silahlı terör örgütü tarafından terör saldırılarının gerçekleştirildiği dönemde PKK/YPG örgüte katılan ve örgüt paçavrası altında kalaşnikoflu fotoğrafı ortaya çıkan 'Çekdar' kod adlı Murat Bayhan (24) Türkiye'ye dönünce Gaziantep'te yakalandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan örgüt üyesi, Suriye'nin Aynel Arap bölgesinde DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıları sosyal medyadan gördüğünü, merakını gidermek amacıyla Kobani'ye kendi imkanlarıyla gittiğini anlattı.

'ÇEKDAR KOD ADINI VERDİLER'

Kendisine PKK terör örgütü üyeleri tarafından 'Çekdar' kod adının ve üniforma ile kalaşnikof verildiğini kabul eden PKK üyesi ifadesinde "Kobani bölgesinde benim de içerisinde bulunduğum 100'den fazla olan topluluğu bir okula yönlendirdiler. Birkaç gün okulda kaldık, temizliğini yaptık. Birkaç gün sonra sırtında keleş bulunan uzun boylu bıyıklı üniformalı bir şahıs gelerek bana 'Çekdar' kod adını verdi. Benimle beraber 50 kişiye üniforma dağıttılar. Kırsal bölgedeki köylere götürdüler. Ellerimize keleş vererek fotoğrafımızı çektiler. Ben ayrılmak istediğimde bana zorluk çıkardılar" dediği öğrenildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan PKK terör örgütü üyesi Murat Bayhan ifadesinde ayrıca "Ben bir eşeklik ettim özür diliyorum" diyerek suçlamalardan kurtulmaya çalıştı.

Suriye

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