Merkel'den Türkiye'ye küstah suçlama!

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel açıklamalarda bulundu.



Akdeniz'in doğusunda meşru hakları çerçevesinde faaliyetlerde bulunan Türkiye'yi hedef alan Merkel, haddini aşan ifadeler kullandı.



İşte Merkel'in o fiyasko sözleri:



'AB olarak, Türkiye'nin Akdeniz'de attığı adımların gerilimi daha arttırdığına mutabık kaldık. İlişkileri iyileştirmek hem Türkiye'nin hem AB'nin çıkarına'