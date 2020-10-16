Merkel'den Türkiye'ye küstah suçlama!

AB Liderler Zirvesi sonrası konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel haddini aşan ifadeler kullandı. Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırdığını iddia etti.
Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel açıklamalarda bulundu.
Akdeniz'in doğusunda meşru hakları çerçevesinde faaliyetlerde bulunan Türkiye'yi hedef alan Merkel, haddini aşan ifadeler kullandı.
İşte Merkel'in o fiyasko sözleri:
'AB olarak, Türkiye'nin Akdeniz'de attığı adımların gerilimi daha arttırdığına mutabık kaldık. İlişkileri iyileştirmek hem Türkiye'nin hem AB'nin çıkarına'