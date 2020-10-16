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Bakan 'müjdeler olsun' diyerek paylaştı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir müjde için Cumartesi gününü işaret etmesi büyük heyecan yaratırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Dönmez, Fatih sondaj gemisinin görüntüsünü ’müjdeler olsun’ etiketi ile paylaşarak, "Kazdık, bulduk" açıklamasını yaptı.

Güncel / 16 Ekim 2020 Cuma 14:27
Bakan 'müjdeler olsun' diyerek paylaştı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından, Fatih sondaj gemisinin çalışmalarına ilişkin, 'Önce söktük, sonra boğazı aştık, tekrar birleştirdik, kazdık, bulduk' açıklamasını yaptı. Bakan Dönmez'in 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaştığı görüntüde ise, Fatih sondaj gemisinin söküm işlemleri ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karadenize uğurlanması yer aldı. Videoda ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günkü grup toplantısında 'Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerine görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız' açıklaması da yer aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan, 'Kanuni bakım çalışmalarının bitmesinin ardından Karadeniz'deki görevi için yola çıkacak. Kanuni gemimizin faaliyetlerinden de inşallah müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih'in keşfettiği doğal gaz haberi milletimizi sevince boğmuştur. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek çalışmaları yerinde inceleyerek yeni rezerv miktarını açıklayacağız. Ülkenin çıkarları ile alakalı konularda muhalefetten biraz vicdan bekliyorum. Muhalefetten konuşanların hezeyan noktasına ulaşan açıklamalarına gerekli cevap veriliyor. Cumhur İttifakı'nın kaderiyle ülkemizin kaderi artık birleşmiştir.Geniş kapsamlı bir anlayışla teşkilatlarımızı oluşturmalıyız.' dedi.

Fatih DönmezRecep Tayyip Erdoğan

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