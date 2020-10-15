Ermenistan'dan Türkiye'ye çirkin saldırı!

Azerbaycan'a ait olan Dağlık Karabağ'ı işgal eden ve Azerbaycanlı sivillere saldırarak katliam yapan Ermenistan, farklı alanlarda da Türkiye'ye saldırarak Azerbaycan'ı yalnızlaştırma çalışmalarına başladı. Sahada hak ettiği karşılığı en şiddetli biçimde gören Ermenistan bir son dakika hamlesiyle lobicilik faaliyetlerine ve karalama kampanyalarına başladı. Türkiye'nin Azerbaycan safında yer almasını engellemek için dünyayı Türkiye'ye karşı kışkırtmayı amaçlayan Ermeni lobileri, yayınladıkları bir video ile alay konusu oldu.



KOMİK DURUMA DÜŞTÜLER



Sosyal medyada bir video, Ermenistan destekçisi ve ya Ermeni kullanıcılar tarafından dolaşıma sokuldu. Türkiye'yi karalamak için hazırlanan video, Türk sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.



SON DAKİKA TÜRKİYE'YE KARŞI VİDEOLU KARALAMA KAMPANYASI BAŞLATTILAR



Türkiye'nin birçok ülke ile yaptığı işbirlikleri ve uzattığı yardım elini işgalcilik olarak göstermeye çalışan Ermeni lobileri, farkında olmadan Türkiye'nin tanıtımını yapmış oldu.



İŞGALLERİNİ UNUTAN ERMENİLER, TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI



Somali'den Kazakistan'a, Katar'dan Macaristan'a, Kırım'dan Libya'ya kadar askeri ve stratejik birçok işbirliğinin gösterildiği dünya haritası, sosyal medya kullanıcısı Türkler tarafından Türkiye'nin başarısı olarak tanımlandı.



Suriye ve Irak ile ilgili iftira atmaktan da çekinmeyen videoda KKTC de konuya dahil edildi. Yine de video 'İyi ki dünyanın Türkiye'si var' dedirtti. Birçok sosyal medya kullanıcısı Türk, videonun üzerine Osmanlı Marşı koyarak paylaşılırken yorumlarda 'Harika bir Türkiye tanıtımı' denildi.



BAŞKAN ERDOĞAN'A ÇİRKİN İFADELERLE SALDIRDILAR



Söz konusu videoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bölgedeki etkin politikaları nedeniyle saldıran Ermenistan çirkin ifadelerle saldırıda bulundu.



AZERBAYCAN'IN HAKLI MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR



Öte yandan edinilen son dakika bilgisine göre Azerbaycan 6 köyü daha işgalden kurtardı. Bölgedeki PKK destekli Ermeni askerleri silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı.



