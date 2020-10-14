FETÖ İmamı Erkan Karaarslan CHP'lileri ihya etmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan ve CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nermin Canyurt'un Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)'ni dolandırdıkları bilirkişi raporlarınca tespit edilmişti. Bu kapsamda yürütülen incelemelerde çarpıcı son dakika detayları ortaya çıktı.



Skandalın bununla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. SABAH'ın edindiği bilgiye göre, Erkan Karaarslan ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görevli üst düzey bürokratların para trafikleri ayyuka çıktı. Bu durum MASAK raporlarına yansıdı.



CHP'Lİ BÜROKRATLARI İHYA ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI



Tespitlere göre, Erkan Karaarslan, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kurucu Genel Sekreteri ve hali hazırda Teftiş Kurulu Başkanı olan Önder Yeğen'e 22 bin lira, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2015-2016 yıllarında Genel Sekreterliği'ni yapan Ahmet Uğur Cebeci'ye 6 bin 500 lira gönderdiği belirlendi.



YÜKLÜ MİKTARDA İHALE VE ÇIKAR İLİŞKİSİ!



Yine Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Müfettişlik yapan Hüseyin Soylu'ya 13 bin 600 lira, Genel Sekreter Yardımcısı Özlem Bayraktaroğlu'na muhtelif zaman dilimleri içerisinde yaklaşık 150 bin lira transfer ettiği anlaşıldı.Tüm bu transferlerin yanı sıra Erkan Karaarslan'ın Nermin Canyurt'a ise 2012 yılında yüklü miktarda para gönderdiği tespit edildi. Karaarslan tarafından para gönderilen Özlem Bayraktaroğlu ve Nermin Canyurt'un başkanlığını yaptıkları dairelerden yüklü miktarda ihale alması da çıkar ilişkisinin delili olarak değerlendiriliyor.







"GÖNÜL İLİŞKİM VARDI, DAİRE VE ARABA ALDI"



Özlem Bayraktaroğlu'nun adli makamlara verdiği son dakika ifadesinde, Karaarslan ile gönül ilişkisi olduğunu belirtmesi de ilginç bulundu. Şüpheli Bayraktaroğlu'nun ifadesinde, 2016 yılı Şubat ayında İstanbul Ataköy'den bir daire satın aldığını, o dönem gönül ilişkisi olduğu Erkan Karaarslan tarafından hesabına para gönderildiğini, 2015 yılında Kosifler Oto'dan 2. el olarak satın aldığı Land Rover marka cipin ücretini de Karaarslan'ın karşıladığını kaydetmesi dikkat çekti.