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Sözcü Gazetesi davasında son dakika gelişmesi...

Sözcü Gazetesi’nde suça karışan bazı çalışanlara yönelik görülen dava ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, verilen cezaları aynen onadı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi; Emin Çölaşan'a 3 yıl 6 ay 15 gün, Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay 15 gün, Mustafa Çetin'e 3 yıl 4 ay, Metin Yılmaz'a 3 yıl 4 ay, Yücel Arı'ya 1 yıl 13 ay, Gökmen Ulu'ya 1 yıl 13 ay, Yonca Yücekaleli 1 yıl 13 ay hapis cezası vermişti. Mahkeme, Mediha Olgun'un beraatına hükmetmişti.

Güncel / 13 Ekim 2020 Salı 14:23
Sözcü Gazetesi davasında son dakika gelişmesi...

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay, İzmir muhabiri Gökmen Ulu, muhasebe elemanı Yonca Yücekaleli, internet sitesi eski sorumlu müdürü Mediha Olgun, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru ile gazetenin internet sitesi Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Koordinatörü Yücel Arı hakkında 'Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım' suçundan açılan dava açılmıştı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada, firari olan Burak Akbay'ın dosyası tefrik edilmişti. Akbay hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Daha sonra bu karar kaldırılmıştı.

8 SANIĞA CEZA
Mahkeme yapılan yargılama sonucu 8 sanığı 'FETÖ'ye yardım'dan cezalandırmıştı. Buna göre; Emin Çölaşan'a 3 yıl 6 ay 15 gün, Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay 15 gün, Mustafa Çetin'e 3 yıl 4 ay, Metin Yılmaz'a 3 yıl 4 ay, Yücel Arı'ya 1 yıl 13 ay, Gökmen Ulu'ya 1 yıl 13 ay, Yonca Yücekaleli 1 yıl 13 ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme, Mediha Olgun'un beraatına hükmetmişti.

KARAR ONANDI
Dosya sanıkların karara yaptıkları itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM)'ne gitmişti. Dosyayı değerlendiren İstanbul BAM 27. Ceza Dairesi kararını açıkladı. Daire, yerel mahkeme olan 37. Ağır Ceza'nın kararının yerinde olduğunu, istinaf başvurusunda bulunan sanıkların gerekçelerinin ise yerinde görülmediğine hükmetti. Yerel mahkemece verilen cezalar onandı.

Dosya, Yargıtay'a gidecek.

Metin Yılmaz

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