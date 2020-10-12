FETÖ'cü alçaklar Yunanistan'a kaçarken yakalandılar!

15 Temmuz hain kalkışmasını gerçekleştiren FETÖ'cü alçaklar bir bir enselenmeye devam ediyor. Edirne'nin Keşan ilçesinde FETÖ şüphelisi iki kişi, Yunanistan'a kaçmak isterken gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan iki şüpheli yakalandı.



ESKİ EMNİYET MENSUBU OLDUKLARI BELİRLENDİ



FETÖ şüphelisi Ö.Y. ve S.Y'nin eski emniyet mensubu oldukları belirlendi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.