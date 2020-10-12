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Başsavcı düğmeye bastı... Ankara merkezli 4 ilde operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2011-2014 yılları arasında bir kısım mensupları arasında kullanılmak üzere oluşturulan hücresel haberleşme ağını kullandığının tespit edilmesi üzerine bilişim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; 1’i SGK Başmüfettişi olmak üzere 6’sı aktif çalışmakta olan toplam 14 şüpheli hakkında 12.10.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verilmiştir.

Güncel / 12 Ekim 2020 Pazartesi 10:42
Başsavcı düğmeye bastı... Ankara merkezli 4 ilde operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2011-2014 yılları arasında bir kısım mensupları arasında kullanılmak üzere oluşturulan hücresel haberleşme ağını kullandığının tespit edilmesi üzerine bilişim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; 1'i SGK Başmüfettişi olmak üzere 6'sı aktif çalışmakta olan toplam 14 şüpheli hakkında 12.10.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verilmiştir.

FETÖ'NÜN TÜBİTAK'TAKİ SİBER MAHREM YAPILANMASI SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, telefon hatları analizleri doğrultusunda, FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve 2'si örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelilerden 9'u yakalandı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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