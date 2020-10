İhanet ortaya çıktı!

Osman Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'in hakkında üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis istenen davada son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kavala ve Barkey ile ilgili iddianamenin detaylarına ulaşıldı. Buna göre Barkey'in 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde etkin rol aldığı ve gerçekleştirdiği her ziyaretin ardından Türkiye'de kanlı terör saldırılarının yaşandığı ortaya çıktı.



SALDIRILARDAN ÖNCE TEHDİT GİBİ AÇIKLAMALAR YAPMIŞ VE FINANCIAL TIMES'TA YAYINLANMIŞ



İddianamede; 103 kişinin öldüğü Ankara Gar patlamasından önce Barkey'in İngiliz Financial Times'a 'Türkiye'de şehirler havaya uçar' açıklaması yaptığı belirtildi. Barkey'in ziyaretlerinin ardından Türkiye'de meydana gelen eylemlere tek tek yer verilen iddianamede 'Bunlar bir tesadüfle açıklanamaz' denildi.



Barkey, bu süreçte 15 Ocak ile 22 Ocak, 31 Mayıs ile 08 Haziran arasında Türkiye'de bulundu. 7 Haziran 2015 genel seçiminden 1 hafta önce Türkiye'ye geldi ve seçimin ertesi günü Türkiye'den ayrıldı.



Barkey'in Türkiye hakkında ortaya çıkan son dakika sözleri şöyle oldu. 'Ya seçimler aynı sonucu verir ve insanlar Erdoğan'ın bu gerginliği boşuna yarattığını söyler ya da HDP parlamentoya giremez ve şehirler havaya uçar'



Bu sözlerinin ardından Ankara Garı önünde 10 Ekim'de DAEŞ tarafından bombalı saldırı yaşandı.



Barkey, İstanbul ve Adana'da yaptığı görüşmelerin ardından Irak'a gitti. 13 Mart 2016'dan sonra Kızılay Güvenpark'ta PKK tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Irak'ta çeşitli terör örgütlerinin üst düzey yöneticileri ile yaptığı görüşme sonrasında da DEAŞ İstiklal Caddesi'nde canlı bomba saldırısı yaptı.