Hatay sabaha kadar uyumadı!

Belen ilçesi kırsalında 9 Ekim Cuma günü saat 10.15'te başlayan orman yangını, hızı saatte 70 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı. İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçrayan yangın, yerleşim yerlerinde çok sayıda ev, iş yeri ve fabrikaya zarar verdi.



Yaklaşık 33 saatte tamamen kontrol altına alınan yangın için sabotaj ihtimalinin ortaya çıkması, bazı iddiaları da peşinde getirdi.



Terör örgütüne yakın sosyal medya hesapları, orman yangınlarının, 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adlı örgüt tarafından çıkarıldığını iddia etti. Gece saatlerinde İskenderun'a bağlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki gençler, ormanlık alanda bir kişinin ormanı yakmaya çalıştığını, fark edilince de eylemini başaramadan kaçtığını öne sürüp, sokağa döküldü.



İskenderun-Belen kara yolu yakınındaki ormanlık alanda nöbete çıkan gençler, polisi alarma geçirdi. Polis ve gençler, ormanlık alanda bahsi geçen şüpheliyi birlikte aradı. Herhangi bir suç unsuruna ya da şüpheliye rastlanmadı.



'ARABALARIMIZI, EŞYALARIMIZI KAÇIRMAYA ÇALIŞTIK'



Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları sürerken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte alevlerden zarar gören ev ve iş yerlerindeki manzara da gün yüzüne çıktı. Bazı vatandaşların otomobilleri tamamen küle dönerken, çocukların bisikletlerinin yanmış hali ise yürek burktu. Yangın sırasında bir anda alevlerle karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Fatih Mahallesi sakini Mustafa Bilgili, büyük korku yaşadıklarını ve hızlıca evlerinden ayrıldıklarını söyledi. Kendi evinin zarar görmediğini ama birkaç komşusunun evinin yandığını dile getiren Bilgili, 'Böyle bir korkuyu kimse yaşamasın. Biz canımızı zor kurtardık. Ciğerlerimiz yandı. Arabalarımızı, eşyalarımızı kaçırmaya çalıştık. Rüzgarın etkisi alevleri göklere çıkardı. Mahalleli kaçmaya başladı. Korkunç bir manzaraydı' diye konuştu.

Kentte üç ilçede de yangın tamamen kontrol altına alınırken, soğutma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



ORMAN GÜCÜMÜZÜN YÜZDE 10'U SEFERBER EDİLDİ



Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'a selamlarını getirdiğini aktararak, şöyle konuştu:



'Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 13.20 sıralarında çıkan yangına 12 dakika içerisinde ilk müdahale yapıldı. 1 helikopter, 21 arazöz, 5 iş makinesi ve 85 personelle çalışmalar devam ediyor. Henüz 'kontrol altında' diyemiyoruz ancak çalışmaların da iyiye gittiğini söylemek istiyorum. Andırın'da dünkü yangının daha bir yangınımız daha oldu.



YANGIN KONTROL ALTINDA



Bakan Pakdemirli, emniyet İHA'larının süreci kontrol etmelerinde büyük fayda sağladığının altını çizerek, 'Elbette beklediğiniz haber, buradaki yangın şu saat itibarıyla tam olarak kontrol altında' diyerek müjdeyi verdi.



Vatandaşlardan 'Alo 177' yangın ihbar hattını kullanmalarını isteyen Pakdemirli, şöyle devam etti:



'CAN (İNSAN) KAYBIMIZ YOK AMA YABAN HAYATIMIZ VE AĞAÇLARIMIZDAN KAYBIMIZ VAR'



'Bir konu daha var, her yangından sonra maalesef çok speküle edilir. Ormanlar Anayasayla korunduğu için bundan sonra, yani yangından sonra bu ormanların imara açılması, madene, turizme tahsis edilmesi söz konusu değildir. Bunlarla ilintili ve bağlantılı değildir. Orman alanları için Anayasada denir ki; 'orman alanı daraltılamaz'. Bu konuyla ilgili asla bu spekülasyonlara da vatandaşlarımızın kulak asmamasını, gülüp geçmesini özellikle rica ediyorum. Hatay özelinde en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması, tabii ki bu yaban hayatını veya ağaçlarımızı kaybetmediğimizi söylemiyor.' ifadesini kullandı.