Ermenistan ateşkesi bozdu! Çocukları hedef aldılar

Önceki gün insani ateşkes ile tansiyonun düşürülmeye çalışıldığı Azerbaycan Ermenistan geriliminde yine Ermenistan'ın hain girişimleri nedeniyle netice alınamadı. Bölge, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiği son dakika haberi ile sarsıldı. Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti olan Gence'de gece yarısı bombardıman sesleri duyuldu. Sivil konutların, kreşlerin, okulların, hastanelerin olduğu bölgeye saldırı düzenleyen Ermenistan birlikleri insani ateşkesi ihlal ederek Gence şehrine haince bir saldırı düzenledi ve birçok sivil bu bombardımanın hedefi oldu.



ERMENİSTAN'IN SALDIRISINDA ŞEHİT VE YARALILAR VAR



Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun birliklerinin insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence'de sivil yerleşim birimlerine yönelik hain bir saldırı gerçekleştirdi. İlk belirlemelere göre resmi olmayan bilgilere göre saldırıda şehit olan ve yaralanan sivillerin olduğu bilgisi edinildi. SABAH'ın ulaştığı son bilgiye göre ise Gence'ye yapılan saldırıda 5 şehit 40 da yaralı olduğu yönünde.



ALÇAK SALDIRIDA İLK İSABET ÇOCUKLARI OLAN BİR AİLENİN EVİNE



Alınan son dakika bilgisinde ve gelen görüntülerde söz konusu hain saldırıda Azerbaycanlı bir ailenin yaşadığı evin isabet aldığı ve yıkılan evin yıkıntıları arasında başka Azerbaycanlı sivillerin de olduğu, sivilleri kurtarmak için Azerbaycan arama kurtarma ekiplerinin yoğun çaba harcadığı görüldü.



AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Azerbaycan Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili olarak ateşkesi ihlal etmeye devam eden Ermenistan'ın Terter bölgesine saldırdığını açıkladı. Azerbaycan, 27 Eylül'de Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan toplantı sonrası çıkan ateşkes kararı ile ara verirken, Ermenistan ateşkes kurallarını ihlal etmeye devam etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmeye devam ettiği ve Ermenistan'a ait topçu birliklerinin yerel saatle 22.30'da Terter bölgesine saldırdığı aktarıldı.



AZERBAYCAN ERMENİSTAN GERGİLİMİNDE ATEŞKES SAĞLANMIŞTI!

ERMENİSTAN YİNE HAİNCE SALDIRDI



Azerbaycan'ın Ermeni unsurların işgal ettiği bölgeden uzaklaşmasını istediği Dağlık Karabağ'da, Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden çatışmaların son bulmasına yönelik Rusya'nın çağrısı üzerine Moskova'da yapılan toplantıda henüz saatlerle ifade edilebilecek bir zaman diliminde ateşkes kararı çıkmıştı.



CENAZE VE ESİRLER DEĞİŞTİRİLECEKTİ



Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ üzerinden Azerbaycan'a saldırısıyla Güney Kafkasya'da yaşanan gerilimin sona ermesi için Rusya'nın başlattığı girişimler ile Azerbaycan ve Ermenistan tarafları bir araya gelmişti.





