Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes sonrası ilk temas!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefonla görüştü. Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Moskova'daki görüşmeler hakkında bilgi verdi. Bakan Çavuşoğlu da, Türkiye'nin ancak Azerbaycan'ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini belirtti.



NE OLMUŞTU?



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısı ile Moskova'ya gelen Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Dağlık Karabağ'ı görüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da yer aldığı toplantıdan bugün 12.00'de başlamak üzere ateşkes kararı çıktı. İnsani ateşkes kapsamında esirler değiştirilecek, cenazeler ülkeler eteslim edilecek.



ERMENİSTAN, AZERBAYCAN'A SALDIRMIŞTI



Ermenistan 27 Eylül 2020 tarihinde, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmıştı. Saldırı sonrası harekete geçen Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ı bozguna uğratarak büyük bir yenilgi tattırmıştı. Ermenistan ordusu mevzileri terk edince, Paşinyan ateşkes çağrılarına başlamıştı.