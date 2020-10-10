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Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes sonrası ilk temas!

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefonda görüştü. Görüşme, ateşkesin ardından ilk temas olarak öne çıktı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin yalnızca Azerbaycan'ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini söyledi.

Güncel / 10 Ekim 2020 Cumartesi 11:10
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes sonrası ilk temas!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefonla görüştü. Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Moskova'daki görüşmeler hakkında bilgi verdi. Bakan Çavuşoğlu da, Türkiye'nin ancak Azerbaycan'ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısı ile Moskova'ya gelen Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Dağlık Karabağ'ı görüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da yer aldığı toplantıdan bugün 12.00'de başlamak üzere ateşkes kararı çıktı. İnsani ateşkes kapsamında esirler değiştirilecek, cenazeler ülkeler eteslim edilecek.

ERMENİSTAN, AZERBAYCAN'A SALDIRMIŞTI

Ermenistan 27 Eylül 2020 tarihinde, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmıştı. Saldırı sonrası harekete geçen Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ı bozguna uğratarak büyük bir yenilgi tattırmıştı. Ermenistan ordusu mevzileri terk edince, Paşinyan ateşkes çağrılarına başlamıştı.

ErmenistanAzerbaycanMevlüt Çavuşoğlu

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