Korona virüsü belirtileri hakkında bilinmeyenler

İlk olarak Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıktığı bilinen salgının izlerini takip eden araştırmacılar az veya hiç belirti göstermeyen vakaların bulunduğunu bildirirken çoğu kişinin de ilk semptomları grip veya soğuk algınlığı olarak düşünerek virüse yakalandığını fark etmeksizin toplum içerisinde önlem almadan dolaştığını bildirdi. İnsan vücudunda; ateş, öksürük, baş ağrısı, ishal, burun akıntısı, nefes darlığı gibi semptomlar Covid-19 salgınının öne çıkan belirtileri arasında gösteriliyor.



Bilim insanları tarafından grip semptomları gösterdiği her fırsatta vurgulanan corona virüsü belirtileri ile ilgili son dakika haberi tüm dünyayı adeta bu açıklamaya kilitledi. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar ile Kovid-19 taşıyıcısı olan 7 vakadan 6'sının bunu fark etmeden toplumda dolaşarak salgını yaydığı ve körüklediği belirlendi. Salgının yayılmasının en büyük nedeni olarak gösterilen bu vakalar araştırmacılar tarafından 'gizli ve süper taşıyıcı' olarak adlandırılırken salgının yayılmaması için kısıtlamanın ne kadar önemli olduğunun gözler önüne serdiği yine uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Aynı zamanda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen koronavirüs salgınının insan vücudunda gösterdiği semptomlar adına kişilerin bilinçlenmiş olması da büyük bir önem taşıyor.



ABD'de salgın üzerine yapılan açıklamada yeni tip koronavirüsü taşıyıcılarının yüzde 86'sının salgına yakalandığını farkında olmaksızın toplum içerisinde dolaştığı ve sosyal izolasyona önem vermeyerek salgını körüklediği tespit edildi. Bilim insanlarına göre corona virüsü belirtileri çoğu insan vücudunda yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı gibi semptomlara yol açarken ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde görülen bu virüsün izlerini takip eden bilim insanları 'gizli virüs taşıyıcısı' olarak tanımladıkları insanların salgını yüzlerce kişiye bulaştırdığı bilgisine ulaştı.



Science Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada, Çin'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6'sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekildi.



Bilgisayar modellemesi kullanarak, Çin'in Wuhan bölgesinden başlayarak dünyaya yayılan salgının izlerini takip eden araştırmacılar, az belirti gösteren veya hiç göstermeyen 'gizli virüs' taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vakaların üçte ikisine bulaştırdıklarını tesbit ettiklerini kaydetti.



Araştırmada, 'Yeni tip Corona virüsü taşıyan insanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı' vurgulandı.



İşte her vatandaşın bilmesi gereken ve yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan Corona virüsü belirtileri ve tüm detaylar…



CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.



Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.



Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.,



Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.



Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.



Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.



Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.