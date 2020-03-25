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Hastalık pik noktasına ulaştı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastalığın pik noktasına ulaşıp ulaşmadığını önümüzdeki günlerde göreceğiz ifadelerini kullandı.

Güncel / 25 Mart 2020 Çarşamba 18:25
Hastalık pik noktasına ulaştı mı?

Eğitim konulu Bilim Kurulu toplantısı bitti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve Sağlık Bakanı Koca ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Koca izlasyonların devam etmesi durumunda pik noktasına daha kısa bir sürede ulaşılabileceğini söyledi.

Bakan Koca'nın açıklamalarında satıbaşları;

TÜRKİYE'DE VAKA BİLGİLERE DİJİTAL ORTAMA YANSIYACAK

Özellikle her gün vaka sonuçlarını bildirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte bütün detayları dijital ortam her gün güncelleyerek paylaşacağız.

Türkiye Geneli Koronavirüs Tablosu'na göre vaka sayısı 1872, yoğun bakım hasta sayısı 136, entübe hasta sayısı 102, iyileşen kişi 26. Türkiye Geneli Koronavirüs Tablosu'na göre vaka sayısı 1872, yoğun bakım hasta sayısı 136, entübe hasta sayısı 102, iyileşen kişi 26.

2 HASTA İYİLEŞEREK TABURCU OLDU

Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu. Bir hastamız 60 yaşında bugün taburcu oldu''

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Koca ''sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı'' yönündeki soruya, ''Herkesin kendi OHAL'ini kendince uygulamasını söyledim. Burada Bilim Kurulu'nda konuştuğumuz, özellikle kontrollü yaşam daha nasıl olabilir konusunda da bir çalışma olacak''

KoronavirüsBasın ToplantısıMilli Eğitim BakanıTürkiyeSağlık Bakanı

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