Koronavirüsün başladığı Çin’den bir virüs daha çıktı

Yunnan eyaletinde otobüsle seyahat eden bir kişinin hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve otobüsteki 32 kişinin karantinaya alındığı öğrenildi.



Çin'den yayılan korona virüs dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken bir salgın tehlikesi daha ortaya çıktı.



Yeniçağ gazetesinden Serkan Talan'ın haberine göre, Çin'in Yunnan eyaletinden Shandong'a otobüsle seyahat eden bir kişinin hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.Çin basınından edinilen bilgilere göre, Yunnan'dan Shandong'a otobüsle seyahati sırasında hayatını kaybeden bir kişiye yapılan teslerde hantavirüs tespit edildi. Otobüste seyahat eden diğer 32 yolcunun da hantavirüs nedeniyle karantinaya alındığı öğrenildi.



HANTAVİRÜS NEDİR?

Bir ortohantavirüs, Bunyavirales takımının Hantaviridae familyasındaki tek sarmallı, zarflı, negatif-duyulan bir RNA virüsüdür. Bu virüsler normal olarak kemirgenleri enfekte eder, ancak içlerinde hastalığa neden olmaz. İnsanlar kemirgen idrar, tükürük veya dışkı ile temas yoluyla hantavirüslerle enfekte olabilir.