USD (Alış - Satış) : 6,43 - 6,45 EURO (Alış - Satış) : 7,09 - 7,10

Koronavirüsün başladığı Çin’den bir virüs daha çıktı

Dünya ölümcül salgın koronavirüsü ile mücadele ederken virüsün dünyaya yayıldığı Çin’den bir hantavirüs isimli bir virüs daha ortaya çıktı.

Dünya / 24 Mart 2020 Salı 13:27
Koronavirüsün başladığı Çin’den bir virüs daha çıktı

Yunnan eyaletinde otobüsle seyahat eden bir kişinin hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve otobüsteki 32 kişinin karantinaya alındığı öğrenildi.

Çin'den yayılan korona virüs dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken bir salgın tehlikesi daha ortaya çıktı.

Yeniçağ gazetesinden Serkan Talan'ın haberine göre, Çin'in Yunnan eyaletinden Shandong'a otobüsle seyahat eden bir kişinin hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.Çin basınından edinilen bilgilere göre, Yunnan'dan Shandong'a otobüsle seyahati sırasında hayatını kaybeden bir kişiye yapılan teslerde hantavirüs tespit edildi. Otobüste seyahat eden diğer 32 yolcunun da hantavirüs nedeniyle karantinaya alındığı öğrenildi.

HANTAVİRÜS NEDİR?
 Bir ortohantavirüs, Bunyavirales takımının Hantaviridae familyasındaki tek sarmallı, zarflı, negatif-duyulan bir RNA virüsüdür. Bu virüsler normal olarak kemirgenleri enfekte eder, ancak içlerinde hastalığa neden olmaz. İnsanlar kemirgen idrar, tükürük veya dışkı ile temas yoluyla hantavirüslerle enfekte olabilir.

ÇinShandong

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı