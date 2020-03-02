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Sınır kapısında mülteci yoğunluğu

Mültecilerin Avrupa kapısındaki bekleyişi devam ediyor. Türkiye’de bulunan sığınmacı ve göçmenlerin Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışıyor. Binlerce sığınmacı Pazarkule ve Kapıkule sınır kapısına yöneldi.

Güncel / 02 Mart 2020 Pazartesi 12:28
Sınır kapısında mülteci yoğunluğu

Düzensiz göçmenler, Yunanistan polisinin tel ve jilet kullanarak barikatlar oluşturduğu tampon bölgeyi aşarak Avrupa'ya akın ediyor.

Tel çit çekili sınır tellerini makasla kesen ya da üzerinden atlayan düzensiz göçmenler, Yunanistan'a ayak basıyor.

Mülteciler arasında bulunan çocuk ve kadınlar nispeten güvenli bir alanda beklerken, gençler ve erkekler sınırda bekleyişlerini sürdürüyor.

Yunan Hükümeti ise sınırına dayanan göçmenleri gaz bombasıyla uzaklaştırma çalışmasından sonra yeni bir adım daha attı. Yunanistan, Meriç Nehri sınırına gelen göçmenlere SMS atarak sınırı geçmemeleri konusunda uyarıda bulunuyor. Mesajda sınır güvenliğinin maksimum seviyede tutulduğu da belirtiliyor.

Kaynak : İHA

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Meriç NehriYunanistan

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