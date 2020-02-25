USD (Alış - Satış) : 6,12 - 6,13 EURO (Alış - Satış) : 6,64 - 6,65

Sıcak Haber : Corona virüsü Yunanistan'a sıçradı!..

Rusya domates alım kotasını yükseltti!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türkiye’den Rusya’ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası miktarı 200 bin tona çıkarıldı” dedi.

Ekonomi / 25 Şubat 2020 Salı 19:59
Rusya domates alım kotasını yükseltti!

Rusya Türkiye'den ihraç edilen domates kotasını artırdığını açıkladı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak yaş meyve ve sebze başta olmak üzere tarım ürünlerinin yeni pazarlara girişini kolaylaştırdıklarını ifade etti.

Bakan Pekcan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Bakanlığımızın bugüne kadar yaptığı yoğun girişimler sonucunda Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası miktarı 200 bin tona çıkarıldı. Sektörümüze hayırlı uğurlu olsun.' Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Ruhsar PekcanTarımSosyal Paylaşım SitesiTicaret Bakanlığı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı