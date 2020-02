Koronavirüs kabusu Türkiye sınırında! Ölü sayısı 50'ye fırladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızlıca yayılan ölümcül salgın koronavirüs için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 594'e yükseldi. Salgında son 24 saatte 150 kişi yaşamını yitirdi, 409 yeni vaka saptandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, çok kritik açıklamalarda bulundu. Dünya çapındaki ünlü profesör, koronavirüs için çözümün Türkiye'de olabileceğini söyledi.



Koronavirüs salgınında çok kritik gelişmeler yaşanıyor. Ölümlerin hızla arttığı ölümcül salgınla ilgili açıklamalar peş peşe geliyor. Son olarak dünyayı sarsan haber İran'dan geldi. İran'ın yarı resmi haber ajansı İLNA sadece ülkenin Kum kentinde corona virüsü nedeniyle 50'den fazla insanın öldüğünü paylaştı.



Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaştı.



Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi.



Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı, 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 594'e çıkarken, kesinleşen Kovid-19 vakası da 77 bin 150'ye ulaştı.



Bununla birlikte Kovid-19'a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 3 bin 434'e, müşahade altına alınanların sayısı 97 bin 481'e geriledi.



Bugüne kadar Kovid-19'dan iyileşerek taburcu olanların sayısı da 24 bin 734'e çıktı.



Çin ana karası dışında vaka sayısı Hong Kong'da 74'e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi.



Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.



Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 'acil durum' ilan etmişti.



'HALA ACIMASIZ VE KARAMAŞIK'



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 'hala acımasız ve karmaşık' durumda olduğunu bildirdi.



Hastalık karşıtı çalışmalardan sorumlu yetkililerle video konferans aracılığıyla açıklama yapan Şi, iktidardaki Komünist Partinin salgına karşı mücadelesini 'zamanında ve etkili' olarak nitelendirdi.



Şi, geçen yıl aralık ayından bu yana 2 bin 400'ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine yol açan hastalığın kontrol altına alınabileceği yönündeki yurt dışından gelen umutlu açıklamalara da değinerek “Önleme ve kontrol en kritik aşamada.” diye konuştu.



Salgının hala acımasız ve karmaşık bir durumda olduğunu kaydeden Şi, yetkilileri 'salgının yayılmasını kararlı bir şekilde engellemeye' çağırdı.



Şi, salgının kendileri için bir 'kriz ve büyük bir sınav' olduğunu belirterek hastalığın, Komünist Parti'nin 1949'da iktidara geldiğinden bu yana en hızlı yayılan ve en zor önlenen ve kontrol altına alınan acil sağlık durumu olduğunu ifade etti.



Başkentte enfeksiyonun kaynağını kesmek için sağlık personelini Pekin'e konuşlandırma çağrısında bulunan Şi, fabrikaların ve diğer şirketlerin yeniden açılmasına ve düşük gelirli çalışanların istihdam edilmesini sağlamasına yardımcı olmaları gerektiğini dile getirdi.



Şi, 'Bahar çiftçiliğini etkileyen önemli problemleri acilen çözmeliyiz.' dedi.



Hükümetin, sebze, hayvancılık ve kümes hayvanlarının üretiminin aktif olarak organize etmesinin önemini vurgulayan Şi, ulaşım kanallarındaki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.



İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 4'e yükseldi



İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.



Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Cuma gününden bu yana hızla yayılan Kovid-19 salgınından etkilenenlere ilişkin son bilgileri paylaştı.



Kovid-19 salgınının en çok etkilediği ülkenin kuzeyindeki Lombardiya Bölgesi'nde bir ölümün daha kayıtlara geçtiği bilgisini veren Borrelli, yeni tip koronavirüsün ülkede şu ana kadar toplam 152 kişiye bulaştığını, bunlardan 3'ünün yaşamını yitirdiğini, son ölen kişinin Cremona kentinden olduğunu dile getirdi.



Borrelli, 149 hastadan 25'inin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, en çok vakanın 110 hastayla Lombardiya Bölgesi'nde olduğunu belirterek, hastalığı ülkeye taşıyarak yayılmasına yol açan 'ilk kişi ya da kişilerin' halen tespit edilemediğini söyledi.



Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera da ölen kadının aynı zamanda kanser hastası olduğunu belirtti.



Kovid-19 salgınının, ülkenin kuzeyindeki bölgelerde hızla yayılması sebebiyle birçok kentte eğitim ve öğretime bir haftalığına ara verildi. Milano'nun Duomo Katedrali başta olmak üzere pek çok kilisenin de kapatıldığı bildirildi.



AB üyelerinden Çin'e Kovid-19'la mücadele için yardım



Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkeler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Çin'e maske, eldiven ve dezenfektan gibi koruyucu ekipman yardımında bulundu.



AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Komisyonun yanı sıra Avusturya, Çekya, Macaristan ve Slovenya'nın Çin'e 25 bin ton koruyucu ekipman yolladığı bildirildi.



Ekipmanların Avusturya'dan uçakla Çin'e gönderildiği kaydedilen açıklamada, bunların arasında maske, eldiven, koruyucu kıyafetler ve dezenfektanların olduğu belirtildi.



AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janes Lenarcic, 'Salgınla mücadele etmek için her cephede çaba göstermeliyiz. Avrupa'daki son vakalar uluslararası iş birliğinin önemine işaret ediyor.' açıklamasında bulundu.



İletişim Başkanlığından 'koronavirüs' iddialarına yalanlama



İletişim Başkanlığı, 'Türkiye'de yeni koronavirüs vakalarına rastlandığına' yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan Kovid-19 (yeni koronavirüs) salgınıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşları ile gereken bütün önlemleri aldığı belirtildi.



Salgının ülke sınırları içine bulaşmaması için tüm çalışmalar ve tedbirlerin titizlikle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



'Elde edilen en güncel verilere göre, ülkemizde herhangi bir yeni koronavirüs vakası görülmemiştir. Konuyla ilgili birtakım sosyal medya mecralarında yer alan, Türkiye'de yeni koronavirüs vakalarına rastlandığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Medya kuruluşlarımızın, medya mensuplarımızın ve tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere resmi kaynakları dikkate almaları, bunun dışında konuyla alakalı yapılan açıklamalara ya da ortaya atılan iddialara itibar etmemeleri önemle rica olunur.'



Açıklamada, konuyla ilgili gelişmelerin yetkili makamlarca gerek görüldüğü anda tüm kamuoyuyla paylaşıldığı, sürecin İletişim Başkanlığınca da azami hassasiyetle takip edildiği aktarıldı.



Türkiye ile İran arasındaki kara hudut kapıları kapatıldı



İçişleri Bakanlığınca, 81 ile gönderilen 'hudut kapılarında alınması gereken tedbirler'e ilişkin genelgeye göre, İran ile kara hudut kapılarından İranlılar ve diğer yabancıların saat 17.00'den itibaren Türkiye'ye girişi yasaklandı.



İran üzerinden hava yoluyla doğrudan gelen İranlılar ile diğer yabancı ülke vatandaşları ise havalimanı sınır kapılarından saat 20.00'den itibaren Türkiye'ye alınmayacak.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 ildeki valilikler, il emniyet müdürlükleri, il jandarma komutanlıkları, il göç müdürlükleri ile hudut sınır kapılarına 'hudut kapılarında alınması gereken tedbirler' ile ilgili genelge gönderildi.



Buna göre, İran ile Türkiye arasında kara ve demir yolu geçişlerine imkan veren Ağrı/Gürbulak, Van/Kapıköy, Hakkari/Esendere, Iğdır/Dilucu kara hudut kapıları ile Van/Kapıköy demir yolu hudut kapısı geçici süreyle giriş-çıkışlara kapatıldı.



Bu kapsamda İran ile kara hudut kapılarından 17.00 itibarıyla İranlıların ve diğer yabancıların yurda girişine izin verilmiyor.



İran üzerinden hava yoluyla doğrudan Türkiye'ye gelen İranlılar ve yabancı ülke vatandaşları, havalimanı sınır kapılarından saat 20.00 itibarıyla yurda alınmayacak.



Başka ülkeler üzerinden hava yoluyla Türkiye'ye gelen İran vatandaşları sağlık birimlerine yönlendirilecek, verilecek karar doğrultusunda işlem yapılacak.



Türkiye'den İran'a gitmek isteyenler için kısıtlama bulunmuyor



Türkiye'deki uluslararası havalimanlarına gelen vatandaşlar ve yabancı uyruklu yolcuların son 15 günde Çin ve İran'a seyahat gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri kontrol edilecek.



Pasaport çipi incelemesiyle anılan ülkelere seyahat yaptıkları tespit edilenler sınır kapılarında oluşturulan kontrol noktalarında muayene ettirilecek, sağlık birimlerinin vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacak.



Türkiye'den İran'a gitmek isteyen İran vatandaşlarına ilişkin ise herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.



İran'dan Türkiye'ye gelen Türk vatandaşları, oluşturulacak kontrol/muayene alanlarında tek tek muayene edilecek, Sağlık Bakanlığınca belirlenen/belirlenecek usul ve esaslara göre işlemleri yapılacak.



Sınır kapılarındaki yolcularda tespit edilen semptomlar veya riskler her düzeydeki sorumlular tarafından sürekli takip edilerek, şüpheli her vakada Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bilgilendirilerek, Sağlık Bakanlığının direktifleri doğrultusunda hareket edilecek.



Türkiye'den hava yoluyla İran'a geçecek vatandaşlara hudut kapılarında İran'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Türkiye'nin aldığı tedbirlerle ilgili bilgi verilerek, Türkiye'ye geri girmek istediklerinde alınan tedbirlere muhatap olabilecekleri hatırlatılacak.



Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da sınır kapılarındaki şüpheli vakaların nakil, tespit, müdahale ve tedavisi için başta hastanelerde olmak üzere gerekli tüm tedbirlerin planlaması yapılacak.



İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen/değerlendirilen düzensiz göçmenlere ilişkin tedbirlere de genelgede yer verildi.



İsrail'de bir kişide daha koronavirüs tespit edildi



İsrail'de bir kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edildiği duyuruldu.



İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 virüsü nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan 'Diamond Princess' yolcu gemisinden tahliyelerine izin verilen 11 İsrail vatandaşından birinde daha virüsün tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, Diamond Princess gemisi yolcularında test sonucu pozitif çıkan kişinin Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesindeki Sheba Tıp Merkezi'nde karantinaya alındığı ifade edildi.



İsrail Sağlık Bakanlığı cuma günü, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı.



Kovid-19 virüsü nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan 'Diamond Princess' yolcu gemisinden tahliyelerine izin verilen 11 İsrail vatandaşı ülkeye getirilmişti. Diamond Princess yolcu gemisinde bulunan 15 İsrailliden 4'ünde Kovid-19 tespit edilmiş ve bu kişiler Japonya'da tedavi altına alınmıştı.



Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda Kovid-19'a rastlanmasının ardından 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı.



Irak, Kovid-19 nedeniyle İran'dan giriş yasağını 15 gün daha uzattı



Irak yönetimi, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İranlıların ülkeye girişine getirilen yasağı 15 gün daha uzattı.



Irak Sınır Geçiş Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele için İranlıların ülkeye girişine yönelik yasağın 15 gün daha uzatıldığı belirtildi.



Açıklamada, söz konusu yasak kararının uzatılmasının hükümete bağlı Kovid-19 Kriziyle Mücadele Hücresi ve Irak'taki İran Büyükelçiliği ile yapılan toplantının sonunda alındığı kaydedildi.



Adını vermek istemeyen bir yetkili, karardan diplomatik pasaport sahiplerinin istisna tutulacağını ve 48 saat içinde uçak seferleriyle ilgili yeni bir tavır takınılacağını söyledi.



İran Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 43'e, ölü sayısı 8'e çıktı. İran'ın yarı resmi haber ajansı İLNA ise sadece ülkenin Kum kentinde corona virüsü nedeniyle 50'den fazla insanın öldüğünü paylaştı.



Avusturya, Kovid-19 salgını nedeniyle İtalya'dan tren seferlerini durdurdu



Avusturya Federal Demiryolları (ÖBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'dan düzenlenen tren seferlerini durdurdu.



ÖBB'den yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki tren seferlerinin belirsiz bir süreye kadar askıya alındığı bildirildi.



Avusturya Haber Ajansı APA'nın haberinde, İtalya'dan Avusturya'ya gelen bir yolcu trenindeki iki kişinin Kovid-19 şüphesiyle İtalya'nın Verona kentinde bir hastaneye sevk edildiği, söz konusu kişilerde yapılan testlerin negatif çıkmasına rağmen trenin Brenner'de durdurularak, Avusturya'ya girmesine izin verilmediği belirtildi.



Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, konuya ilişkin APA'ya yaptığı açıklamada, Avusturyalı yetkililerin söz konusu trenin ülkeye girmesini engellediklerini, trenin İtalya tarafında tutulduğunu belirterek, ileriye dönük alınacak önlem ve atılacak adımların İtalyan yetkililerle koordine içerisinde yapılacağını söyledi.



Haberde ayrıca, halihazırda iki trenin 500'e yakın yolcuyla İtalya tarafında bekletildiği, Avusturya'nın aldığı ani karar nedeniyle çok sayıda yolcunun mağdur olduğu ifade edildi.



Öte yandan, İtalya'nın, tren seferlerinin durdurulmasına tepki gösterdiği, Kovid-19 şüphesiyle hastaneye sevk edilen yolcuların virüs taşımadığının tespit edilmesine rağmen Avusturya tarafının aldığı kararın rahatsızlığa yol açtığı kaydedildi.



İtalya'da cuma gününden bu yana hızla yayılan Kovid-19 salgınından etkilenenlere ilişkin son bilgileri paylaşan Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli, virüsün ülkede şu ana kadar toplam 152 kişiye bulaştığı, bunlardan 3'ünün yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşmıştı.



UMUT VEREN HABER KKTC'DEN GELDİ



ABD'de tıp eğitimi alan ve bu alanda 34 yıl araştırmalar yapan Kıbrıs Türkü Prof. Dr. İbrahim Benter, ürettiği 'ACE2/Angiotensin-(1-7)' isimli sistemle Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) önüne geçebileceğini söyledi.



KKTC Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Benter, tıp eğitimini aldığı ABD ve Avrupa'da yaklaşık 34 yıl bu alanda araştırmalar yaptı. Benter, kalp ve damar problemlerinin tedavisine ilişkin yaptığı eğitim ve araştırmaları dolayısıyla birçok ödüle layık görüldü.



'Angiotensin-(1-7)' diye bilinen hormonu bulan Benter, Çin'de ortaya çıkan Kovid-19'un durdurulması için kullanılabilecek tedavi yönetimine ilişkin bilgi verdi. Benter, yeni tip koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığını belirterek virüsün özelliklerinin hala tam olarak anlaşılamadığını kaydetti.



Hastaların hiçbir şey hissetmedikleri için dünyanın değişik yerlerine gittiğine ve virüsü buralara taşıdığına işaret eden Benter, durumun tehlikeli ve şu an için durdurulmasının imkansız olduğunu vurguladı. Kovid-19'a karşı alınan karantina tedbirlerinin yetersiz kaldığının altını çizen Benter, 'Yapılması gereken yaklaşım, aşı üretmektir. Bu da çok zor ve zaman alacak bir iştir. Dolayısıyla şu anda yapılması gereken tek yaklaşım, bu virüs vücudumuza girdikten sonra onu etkisiz hale getirebilmektir.' diye konuştu.



Benter, 1990'lı yılların başından bu yana üzerinde çalıştığı ve 'ACE2/Angiotensin-(1-7)' isimli bir sistem bulduğunu söyleyerek bunun koronavirüsün durdurulmasında kullanılabileceğini söyledi.



'ACE2 PROTEİNİ BİR KAPI ROLÜ OYNUYOR'



Geliştirdikleri bu sistem sayesinde birçok hastalığa çare üretildiğini söyleyen Benter, 'Bu sistemdeki ACE2 proteini, virüslerin çalışmasında da etkili olabiliyor. Bir virüs vücudumuza girdiğinde, hücrenin içine girebilmesi için ACE2 proteinine bağlanması gerekiyor. Yani ACE2 proteini bir kapı rolü oynuyor. Virüs bu proteine bağlanıyor, hücrenin içine giriyor. Biz bu kapıyı kapatabilirsek ve virüs hücrenin içine giremezse zarar vermesini engelleyebiliriz.' ifadelerini kullandı.



Benter, ABD'de daha önce yaptıkları çalışmalarda ACE2 proteini önleyicilerle durdurabildiklerini ve bu konuda birçok deney yaptıklarını belirterek 'Şu anda bu hastalara yardımcı olabileceğimiz en etkili metot, bu önleyicileri geliştirerek virüsün çalışmasını önlemektir.' dedi. Yurt dışından ve Türkiye'den Kovid-19'la ilgili kendilerine danışanlar olduğunu belirten Benter, geçen hafta KKTC'yi ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bu konuyu ele aldıklarını söyledi.



'KORONAVİRÜSE KARŞI ÇÖZÜMÜN TÜRKİYE'DEN ÇIKMASI MÜMKÜN'



Benter, bazı çalışmaların yapıldığını ve kısa sürede bunların daha da netleşeceğini kaydederek 'Bence, koronavirüse karşı çözümün Türkiye'den çıkması mümkün.' dedi. ABD, Avrupa, Asya ve Türkiye'deki uzmanların tecrübesinden faydalanılması gerektiğini belirten Benter, 'Türkiye burada öncülük yapabilir, hızlıca bir konferans düzenlenebilir ve uzmanlar çağrılabilir. Bir strateji geliştirilerek hızla bir çalışma başlatılabilir.' diye konuştu.



Benter, gelişmiş laboratuvarlarda yapılacak çalışmalarla kısa zamanda çözümler üretilebileceğine dikkati çekerek 'Allah'ın yardımıyla tecrübeler bir araya gelirse yapılamayacak bir iş yoktur.' dedi. Aylar öncesinde bu konuya dikkat çektiklerini ifade eden Benter, Dünya Sağlık Örgütünü gerekli açıklamayı yapmadığı ve insanları böylesine ciddi bir konuda yeterince bilinçlendirmediği hususunda eleştirdi.



Nobel ödüllü Profesör Sir John Vane ve Profesör Sir Martin Evans'la çalışmalar yürüten Benter, eğitim ve araştırma konularında birçok ödül aldı.