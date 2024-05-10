Tiktok Türkiye'de kapatılıyor mu? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı açıkladı

Çin merkezli olan ve tüm dünyada milyarlarca kullanıcısı bulunan ünlü sosyal medya platformu TikTok Endonezya, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Tayvan, Hindistan, Kanada ve Amerika gibi birçok ülkelerde yasaklanması için hükümet geerekli ve kapsamlı adımları atmıştı. Siber güvenlik ve uygunsuz içerikler nedeniyle erişimin kısmı veya tamamen kıtılanmasına gidilmişti.Son olarak ise yakın zamanda ABD'de Joe Biden yönetimi ulusal çıkarları tehdit ettiği gerekçesiyle yakalanması için senato kararının beklendiği, oy birliği ile kabul eidlirse Joe Biden'in ise imzalayarak TikTok'un ülke genelinde yasaklanamsı için imza vereceğini duyurmuştu.Yasaklanması beklenen TikTok platformu için ise Türkiye'de temsilcilik açılması istenmişti. Ancak TikTok bu istek karşısında herhnagi bir çalışma yapmaması TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman tarafından bir kez daha gündeme getiridi ve TikTok şirketinin gerekli adımları atmadığı takdirde yakın zamanda kapatılması kararını alacklarını duyurdu.Sosyal medya platformları üzerinde 'troll' tehlikesine değinen Yayman siyaset ve günlük yaşantıda yanlış bilgi ve yönlendirmelerin bulunduğunu ve platform içeriisnde herhangi bir yönlendirme yapılamayacağının mümkün olmadığını belirtti.TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman TikTok platformu için yaptığı açıklama TikTok yetkilileri ile Aralık ayında yapılan görüşmelerde verdikleri cevapların tatmin edici olmadığını belirterek, 'Aralık ayında komisyonumuza geldi, arkadaşları dinledik; burada çok önemli, temel sorular soruldu. Kamu Politikaları Direktörü dedi ki; 'Bu soruların bir kısmına sözlü cevap vereceğiz, bir kısmına da yazılı cevap vereceğiz' dedi. Biz de, 'Tamam, olur' dedik. Fakat gelen cevaplar ikna edici ve tatmin edici değil. Ne de sorulan sorulara karşılık geliyor. Özellikle bu platformda içerik paylaşımları noktasında çok ciddi eleştiriler var. Size de geliyor yani artık mızrağın çuvala sığmadığı bir durumla karşı karşıyayız. Son tahlilde, hepimiz milletvekilleri olarak söz hürriyetini, fikir hürriyetini savunuyoruz. Hepimiz sansüre, yasaklamalara karşıyız'' ifade etti.Başkan Yaman, TikTok'un, aile yapısının bozduğu, çocukların ve gençlerin ruh sağlığı üzerinde tahribat bıraktığına ve bunun önüne geçebilmek adına çaba gösterdiklerini belirterek TikTok yetkililerinden adım beklediklerini dile getirdi.Yetkilerin herhangi bir işlem yapmamaları halinde ise yasaklanacağını belirten Yaman, ''Fakat son tahlilde de bir kamu düzeninin sağlanması gerekiyor. Hepimizin çocukları var. Çocukların korunması, ailenin korunması, gençlerin daha sağlıklı bir ruh yapısıyla büyümesi gerekiyor. Kişisel olarak komisyonumuz da zaten yasaklamalara karşıyız fakat son tahlilde de bu konuyla ilgili bizim komisyonumuzun bir şey yapması gerekiyor. Bunu da ben komisyonumuzun takdirlerine ve tartışmalarına sunmak istiyorum. TikTok'u Amerika'da yasaklıyorlar. Biz yasaklamalara karşıyız, fakat Türkiye'de de bu işin sonu yasaklamaya kadar gidecek. Çünkü, maalesef ama maalesef, burada asla sözle, tavsiyeyle, ricayla mesafe alamadığımız bir ilişki var.' dedi.TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yaman, resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, 'TBMM çatısı altında tüm dijital ağlara bir kez daha seslenmek istiyoruz. Hiç kimse dokunulmaz değil, hiç kimse kendisini yasamanın, yargının, yürütmenin üzerinde göremez. Kimse içinde bulunduğu ülkenin kanunlarının, hukukun üstünde kendini göremez. Nasıl ki Kanada, Fransa, İngiltere, Avusturya, Danimarka gibi ülkelerde iş birliği yaparak çalışmalarınızı yürütüyorsunuz, burada da hukuka, kanuna uymanız gerekiyor. Bu konular çok tartışıldı, artık son kez söylüyorum. X'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, ya Türkiye'ye geleceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız. 'Temsilcilik açacağız' dediniz, bu sözde kaldı. Sonra el değişti yeni bir oryantasyon süreci, biz bunu da makul karşılıyoruz ama diğer tüm sosyal ağlar buraya gelip fikirlerini, Türkiye'ye dair düşüncelerini, Türkiye'de yapmak istediklerin anlatırken X'in kendini böyle görmesini kabul etmiyoruz.' ifade etti.