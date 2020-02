4'lü zirvenin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bay Kemal konuşuyor. Bay Kemal kafayı Sakarya'ya takmış. Sakarya'nın evladı, Arifiye'deki tank fabrikasının ne işe yaradığını çok iyi biliyor. Biz Arifiye'deki tank fabrikasını satmadık.' dedi.



Erdoğan, Bergama ilçesinde halka hitap etti.



Burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Bergamalılara 31 Mart seçimlerinde yüzde 49 ile AK Parti'yi iktidar kıldıkları için teşekkür etti. Erdoğan, 'Böylece Bergama AK Parti'nin gönül belediyeciliğiyle tanışmış oldu.Bergama'nın önünde çok daha aydınlık günlerin kapıları aralandı.' diye konuştu.



Erdoğan, bu başarı nedeniyle milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatlarını, mahalle temsilcilerini, kadın ve gençlik kollarını, sandık müşahitlerini tebrik etti, Belediye Başkanı Hakan Koştu başkanlığında Bergama'nın kısa sürede belediye hizmetlerinde de hak ettiği konuma geleceğini söyledi. Erdoğan, 'Hakan kardeşimiz bir taraftan ilçemizi güzelleştirirken, diğer taraftan da yılların ihmalini giderecek adımlar atacaktır.Bu zorlu ve önemli görevde şahsım, tüm milletvekili arkadaşlarım hep birlikte yanında olacağız, gereken desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.



Tam 40 yıldır millete hizmetkar olmanın şerefini yaşadıklarını belirten Erdoğan, 18 senedir bütün Türkiye'ye azimle, aşkla hizmet götürdüklerini dile getirdi.



Siyasi hayatlarının hiçbir döneminde yılgınlığa kapılmadıklarını, şehirlere hizmet ederken insanların inancına, kılık-kıyafetine, meşrebine, mezhebine, hayat tarzına göre ayrım yapmadıklarını ifade eden Erdoğan, 'Hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi bağrımıza bastık, baş tacı ettik.Bizim dönemimizde Türkiye kardeşlikle büyüdü, demokrasiyle güçlendi, özgürlüklerle ilerledi.Sadece ekonomide değil, ulaşımdan sağlığa, tarımdan turizme her alanda ülkemiz destan yazdı.Bizden önce yaklaşık 80 yılda yapılan hizmetlerin katbekat fazlasını 18 seneye sığdırmayı başardık.' dedi.



Erdoğan, Bergama'nın bunlara şahit olduğunu dile getirerek, 'Dış politikada, her akşam televizyon ekranlarında dünyada neler oluyor, neler bitiyor bunları zaten izliyorsunuz. Bunları izlerken de bazı gerçekleri görüyorsunuz. Bundan 20-30 yıl, 40 yıl önce nasıl bir Türkiye vardı, şimdi nasıl bir Türkiye var, bunları görüyorsunuz. Yani el etek öpen değil, batılı liderler karşısında el pençe divan duran değil, masaya oturup onlarla beraber ülkelerimizin menfaatini konuşan bir lideriniz var. Sözü dinlenen, pasaportu itibar gören, her adımı dikkatle takip edilen bir ülke konumuna geldik.' diye konuştu.



'Teröristleri inlerine tıkıyoruz'



Savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 70'lerin üzerine çıkardıklarına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Amerika'ya 'bize insansız hava aracı verin' dediğimiz zaman bize ne dediler biliyor musunuz? 'Kongreden geçiremedik.' Şimdi ne oldu? İnsansız hava aracımızı yapıyor muyuz? Zaten silahlı insansız hava aracını hiç vermiyorlardı. Şimdi silahlı insansız hava aracımızı da yapıyor muyuz? Bitmedi, şimdi onun bir daha üzerine gittik. İnşallah yakında o da test edildi, başarıldı, Akıncı devreye giriyor. Bütün bunlarla beraber Cudi Dağı'nda, Gabar'da, Bestler deresinde bu teröristleri ne yapıyoruz, inlerine tıkıyoruz, inlerine. Eğer içeride bugün teröristler kaçacak delik arıyorlarsa bundan. Eğer bu imkanlarımız olmasaydı bunu başaramazdık. Şimdi ne oldu? Şimdi yerli olarak, milli olarak güçlüyüz, daha sağlamız ve her geçen gün daha ileri gidiyoruz.'



Türkiye'nin savunma sanayinde yılda 3-4 milyar dolar ihracat yaptığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



'Şimdi biz artık tankımızı da üretiyoruz, zırhlı taşıyıcılarımızı da üretiyoruz. Bay Kemal konuşuyor. Bay Kemal kafayı Sakarya'ya takmış. Sakarya'nın evladı, Arifiye'deki tank fabrikasının ne işe yaradığını çok iyi biliyor. Biz Arifiye'deki tank fabrikasını satmadık, tam aksine sürekli olarak yenilenemeyen, eski teknolojiye mahkum kalan Arifiye'deki tank fabrikası bir defa BMC denilen -ki İzmir'dedir bu fabrika- şimdi bunun Sakarya'da Katar ve Türk şirketleri ortaklaşa olarak yenisini kuruyorlar. İşte bu arada da Arifiye'deki tank fabrikasını da yine BMC, Katarlılarla ortaklaşa buraya 50 milyon dolar yatırım yapmak suretiyle burayı yeniliyorlar, röleve ediyorlar. Böylece inşallah tanklarımızın yenilenmesi, tamiri, bakımı, üretimi orada ve bütün bu zırhlı taşıyıcılar yine Karasu'da Sakarya'da üretimi yapılacak. Aynen şu anda İzmir'deki BMC'de neler üretiliyorsa Sakarya'daki Karasu'da o üretilecek. Ama yalan Bay Kemal'de bol. Akşam yalan, sabah yalan. Onun için bizim tabii yalanda onunla baş etmemiz mümkün değil.'



Bugün Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun açılışını yaptıklarını anımsatan Erdoğan, 'İzmir milletvekili olduğu için dedim belki gelir. Onu (Kılıçdaroğlu) da davet ettim. Gelmedi. Bayağı üzüldüm. Üzüldüm, onu da aramızda görmek isterdim ama gelmedi. Kendi bilir.' diye konuştu.







'Türkiye'nin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapıp uyguladıklarını vurguladı'



Erdoğan, Bergama ilçesinde vatandaşlara hitabında, bugün dünyanın en büyük savunma şirketleri içerisinde 5 Türk firmasının bulunduğuna dikkati çekti. 'Ekonomiyle ilgili kararlarımızı alırken de terörle mücadeleyi yürütürken de kimseden icazet almıyoruz.' diyen Erdoğan, Türkiye'nin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapıp uyguladıklarını vurguladı.



Erdoğan, yurt dışında ve içinde gerçekleştirilen operasyonlarda bölücü terör örgütüne en tarihinin en ağır darbelerini indirdiklerini, teröristleri açtıkları çukurlara gömmekle kalmayıp aynı zamanda terör örgütünü Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Pençe harekatlarıyla Suriye ve Irak'ta hezimete uğrattıklarını ifade etti. Suriye içerisinde 8 bin 300 kilometrekarelik alanı DEAŞ'lı, PKK/YPG'li teröristlerden temizlediklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Bir dönem PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur, barış, istikrar var. İnşallah aynı sükunet ortamını 4 milyon insanın yaşadığı İdlib'de de tesis edeceğiz. Bay Kemal diyor ki 'Ne işiniz var orada?' Bay Kemal, 'Partim Atatürk'ün partisidir.' diyorsun, değil mi? Şu anda Atatürk senin bu söylediklerini duyuyor. Misak-ı Milli denilen bir tarihimiz var, değil mi? Sağ olsaydı Misakımilli ile bunun 'Ne işiniz var orada?' dediği yerlerde kim olacaktı? Biz olacaktık ama bunun kafası basmaz. Bu bir defa başında olduğu partinin geçmişini bile bilmez. O kadar bu işlerden geri. Bu, biliyorsunuz kasetle gelmedi mi, kasetle geldi. 'Aday değilim.' dedi, ertesi gün bir kaset, kasetle beraber bir de baktık ki CHP'nin başına geçmiş.'



İdlib Zirvesi 5 Mart'ta



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim açımızdan İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı Harekatı bölgesi kadar önemlidir. Bu konudaki kararlılığımızı dün akşam Sayın Putin'e de açıkça ifade ettim. Dün öğlen Sayın Merkel'e, Sayın Macron'a da ifade ettim. Bundan sonraki süreçte 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz, tekrar bu konuları konuşacağız. İnşallah bu meselede de ülkemizin ve Suriyeli kardeşlerimizin çıkarlarına en uygun neticeyi elde edeceğiz.' diye konuştu.



'Bizim sevdamız millet, gayemiz hizmet.' diyen Erdoğan, millete olan sevgilerini sadece lafta bırakmayıp yatırımlar, eserler ve hizmetlerle de ispat ettiklerini söyledi. Hiçbir ilçe geri kalmasın, hiçbir vatandaş kendini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesin diye gece gündüz gayret gösterdiklerinin altını çizen Erdoğan, '81 vilayetimizin, 922 ilçemizin her birinde eserimiz var. Her bir mahallemizde, köyümüzde yaptığımız hizmetler var. Bugün de İzmir'de tarihi bir yatırımı şehrimizin ve sizlerin istifadesine sunduk. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun açılış törenini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik.' dedi.



Erdoğan, bu otoyolun hizmete girmesiyle İzmir-Çandarlı arasındaki ulaşım süresinin 1,5 saatten 40 dakikaya düşürüldüğünü belirterek bugün aynı zamanda bir özel sektör firmasının 550 kişiye istihdam sağlayacak yeni seramik fabrikasının açılışını da yapacaklarını aktardı. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılışını da yaptıklarını anımsatan Erdoğan, bu kütüphanede vatandaşlara Külliye'nin mutfağından çıkan ikramların da ücretsiz sunulduğunu anlattı.



'Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturmadan bize durmak, dinlenmek yok'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki Pakistan ziyaretinde de ticaretten savunma sanayine kadar iş birliği imkanlarının ele alındığını dile getirerek 'Salı günü de Azerbaycan'a giderek Bakü'de Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyimizin 8. toplantısını icra edeceğiz. Durmak yok, yola devam. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturmadan, 2053 ve 2071 vizyonumuzun temellerini sağlam bir şekilde atmadan bize durmak, dinlenmek yok.' ifadelerini kullandı.



Bir taraftan il ve ilçeleri ziyaret ederek yeni yatırımların açılış heyecanını milletle paylaştıklarını, diğer taraftan da dünyayı kucaklayıp her platformda ay yıldızlı al bayrağı yüceltmeye çalıştıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:



'Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimize en güzel şekilde hizmet etmek için gece gündüz koşturuyoruz. Biz sizlere efendi olmaya, hizmetkar olmaya geldik. Biz bütün hizmetleri yaparken bakıyorsunuz CHP hala eski CHP. Teknoloji ilerliyor, ülke ilerliyor, Türkiye gelişiyor ancak CHP yerinde sayıyor. Yıllarca CHP'li belediyeler çöple, çamurla, çukurla anılırdı. Bugün de aynı şekilde anılıyor. CHP'li belediyeler senelerce yasaklarla, yolsuzluklarla, işçi kıyımlarıyla gündeme gelirdi. Bugün de yine bunlarla gündeme geliyor. Aradan geçen onca zamana rağmen CHP'li belediyeler hizmet ve eserleriyle değil, Yalova'daki gibi rüşvet ve yolsuzluk düzenleriyle haber konusu oldu. CHP'nin başındaki zat grup kürsüsünden yaptığımız davete rağmen bugün buraya gelemedi. Niye, gelecek yüzü yok da onun için.'

Kaynak : AA

