Koronavirüs salgınından etkinlendiler! İphone fiyatları artıyor

Koronavirüs salgınının, Apple'ın yeni cihazlarının çıkış tarihini olumsuz etkileyeceğine yönelik bilgiler gelmeye devam ediyor. Üretimdeki gecikme sadece stok sıkıntısına değil, aynı zamanda piyasaya sürülen iPhone modellerinin fiyatlarında artışa neden olacak.



Sektöre yakın kaynaklar Çin fabrikalarındaki iPhone üretim programında gecikme yaşandığını söylüyor. Gelen bilgiler, Apple tedarikçilerinin şu aşamada yüzde 30 ila yüzde 50 kapasiteyle çalıştığı yönünde.



Fiyat artışı kaçınılmaz



Apple kısa bir süre önce, Çin'deki koronavirüs salgınının iPhone sevkiyatlarını olumsuz etkilemesi nedeniyle, Mart çeyreğinde ciro hedefine ulaşmayı beklemediğini duyuran bir basın bildirisi yayınlamıştı.



Tedarik zincirinden elde edilen son bilgiler, iPhone ve diğer Apple ürünleri için fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Şirket koronavirüs salgınına rağmen yeni uygun fiyatlı iPhone modelini önümüzdeki ay tanıtmayı hedefliyor.



Ancak planlarda her an değişiklik olabilir. Apple, iPhone 9'u Mart veya Nisan aylarında piyasaya sürmeyi başarsa bile yeni iPad Pro büyük bir ihtimalle ertelenecek.

